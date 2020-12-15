Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 15 декабря 2020: как лечатся и вакцинируются Сергей Шакуров и Оливер Стоун

Актер Сергей Шакуров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 15 декабря 2020 года:

Стало известно о новых звездных больных с COVID-19, а также об артистах, которые пошли на поправку.

Лечатся в больнице

27-летняя Милана Тюльпанова жалуется на бессонницу, поэтому получает препараты, чтобы нормально спать. Пока самочувствие не очень, но телеведущая под контролем врачей. Экс-жена Александра Кержакова перед госпитализацией жаловалась на температуру, давление, полопавшиеся капилляры в глазах, бессонницу. Милана провела некоторое время в реанимационной палате, но сейчас уже ее состояния нормализовали, и она в обычной палате. Врачи обещают, что Тюльпанова вернется в строй через две недели.

Лечатся амбулаторно

81-летний Артур Чилингаров получил положительный тест – он повторно заболел коронавирусом. Знаменитый ученый - один из 11 депутатов Государственной Думы, у которых сегодня подтвердился тест на COVID-19. Пять человек из них уже болели ранее, но после выздоровления антитела у них не выработались, и переболев один раз – они заразились повторно.

Вылечились

78-летний Сергей Шакуров проходил амбулаторное лечение от коронавируса. Состояние артиста потребовало госпитализации. Однако супруга народного артиста Елена Шакурова опровергла тревожные новости, сообщив, что Сергей Каюмович вылечился и врачи ему уже разрешили приступить к съемкам. Так что Шакуров уже вышел на работу.

Вакцинировались

74-летний Оливер Стоун приехал в Россию по работе – снимает сейчас фильм о переменах климата в мире. Режиссер в интервью Первому каналу рассказал, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса: «Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней…» Трехкратный лауреат премии Оскар в ближайшее время сделает вторую часть вакцины. Интервью Стоун давал, спустя несколько дней после первой прививки, никаких побочных эффектов он не отметил.