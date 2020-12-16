УФАС проверит питание мордовских школьников на наличие сговора

Антимонопольщики обратили внимание на четкое разделение сферы обслуживания питанием учебных заведений в Саранске между двумя организациями. В ведомстве предполагают, что из-за отсутствия конкуренции и сговора между ними цены на школьные завтраки и обеды который год держатся на высоте.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по результатам проведения внеплановых выездных проверок по соблюдению требований антимонопольного законодательства ООО «Мордовская кейтеринговая компания» и ООО «Феникс групп» выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Деятельность компаний связана с общественным питанием и внимание УФАС привлекла сложившаяся в Саранске ситуация - долгие годы наблюдается четкое разделение школ между этими двумя организациями. «МКК» обеспечивает питанием 35 учебных заведений, а «Феникс - Групп» - 10.

При этом «МКК» и «Феникс - Групп» принимают участие только в конкурсах «своих» школ, не подавая заявки на чужие. В связи с этим, минимум, за последние три года во всех конкурсах всегда был только один участник, что не приводило к возможному снижению цены. В этом сотрудники Мордовского УФАС усмотрели признаки антиконкурентного соглашения (картеля), созданного с целью поддержания монопольно высокой цены на торгах и разделения рынка школьного питания.

«Возбуждены дела по признакам нарушения ООО «Мордовская кейтеринговая компания» и ООО «Спартак» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», по признакам нарушения ООО «Мордовская кейтеринговая компания» и ООО «Феникс групп» пункта 3 части 1 статьи 11…, Министерством образования Республики Мордовия пункта 4 статьи 16 закона», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении «Прайм».

Согласно приказу о возбуждении дела, рассматривать его будет специально созданная комиссия Мордовского УФАС.

«МКК» является флагманским предприятием группы компаний созданной вокруг АНО «Институт отраслевого питания». Этот институт готовил экспертные оценки для доклада ОНФ «Про питание», где Мордовия всегда была представлена в качестве региона с передовым опытом. Президент «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов выступал за распространение мордовской схемы и опыта «МКК», 70 проценов которой принадлежит его семье, на всю страну.