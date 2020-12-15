Павел Крашенинников: К Новому году мы приготовили подарок россиянам - вносим в Госдуму проект Закона о гаражной амнистии

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- Павел Владимирович, вы пришли к нам не с пустыми руками.

- Да, со своими книжками.

- А, кроме книжек, как я понял, вы готовы анонсировать самые долгожданные законопроекты, которые ждет от вас российский народ.

- Мы только что закончили подготовку одного из них и завтра (в среду, 16 декабря. - будем вносить на рассмотрение коллег законопроект, касающийся гаражной амнистии...

На мой взгляд, это достаточно важный документ. У нас в советское время разные органы власти предоставляли гражданам гаражи.

Это была такая приметная история, воспетая, можно сказать, в знаменитом фильме Эльдара Рязанова «Гараж». Помните, там Валентин Иосифович Гафт замечательную роль сыграл - председателя правления.

- Да, конечно!

- Ну, и, в общем, гаражи оказались вне экономического и правового оборота, соответственно, их огромное количество по факту - есть. А вот де-юре, мы считаем, это нужно все оформить, для того, чтобы защищать права, чтобы это была история правовая и для граждан правильная.

- А в чем это будет выражаться? Допустим, есть гараж у человека…

- Да, и - после ввода в действие законодательства - оформление будет проводиться в упрощенном порядке.

- Павел Владимирович, как-то премьер Михаил Мишустин сказал, что у него отняли гараж, помнишь, да?

- Да, это было на моих глазах, это было на заседании Думы, да.

- Вы поэтому внесли в Госдуму законопроект, что у Мишустина отняли гараж?

- Я считаю, что мы должны были это сделать в любом случае и, в том числе, поэтому, а почему нет? У многих людей отнимают, в том числе, и у него.

- Скажи, пожалуйста, а Мишустину теперь вы вернете гараж?

- Органы соответствующие, - надеюсь, что они вернут. Если все правильно было подготовлено у него.

- А если он неправильно подготовил? (То есть - оформлен.)

- Это вопрос не к законодателю.

- Скажите, а в деталях простые трудящиеся как-то вот разберутся тут…

- У них есть гараж, у них есть, допустим, членский билет кооператива или справка профсоюза по поводу предоставления гаража, или просто - документы, что они платили за него. Соответственно, они могут все это представить в Росреестр и им выдадут документ о том, что этот гараж им принадлежит на праве собственности и они могут его продать, заложить. Но, как правило, он передается по наследству, в том числе.

И это уже будет такая история, которая защищает их права.

- А когда Госдума примет этот законопроект, когда он может быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом? Когда он может заработать?

- Я думаю, что мы его сейчас внесем... И, думаю, в следующем году мы его будем принимать в первом, втором и в третьем чтении.

- А в следующем году - это когда?

- Ну, думаю, до весны, до марта.

- Спасибо вам огромное от лица всего российского народа.

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