Есть чему поучиться: Сознательный пес проучил человека, мусорившего на улице

Сознательный пес проучил человека, который мусорил на улице Фото: кадр с видео

Принято считать, что человек-венец природы. Но порой мы ставим под сомнение данное утверждение своими же бездумными поступками. Иногда животные могут стать отличным примером для подражания.

Эта история произошла на оживленной городской улице. Пока водители стояли в пробке и ждали зеленый сигнал светофора, один из автолюбителей решил выбросить на улицу мусор. Сверток вылетел в окно с пассажирской стороны, но судьба тут же проучила хулигана.

Мимо пробегал сознательный пес, который приучен к чистоте и порядку. Собакен подхватил смятую упаковку и забросил обратно в автомобиль.

К сожалению, реакцию горе - автомобилиста на видео не попала, но наверняка он был сильно поражен произошедшем. И в будущем, возможно, задумается, прежде чем разбрасывать мусор где попало, пишет Ридус.

А вот в адрес собачки летят только хвалебные комментарии.

«Вот умница! Пусть возит свой мусор с собой или выбрасывает в нормальную урну»;

«Приучен к порядку!»;

«Молодчинка какой, если бы все люди такие были»;

«Нам есть чему поучиться у животных».

Многие уверены, если на их улице появится четвероногий блюститель чистоты, то порядка станет гораздо больше.