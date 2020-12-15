Звезда сериала «Тайны следствия» Андрей Шарков: «Славы и узнавания хочется до сорока лет»

Актер Андрей Шарков. Фото: Россия 1

Невероятно, но факт. В эфире «России 1» продолжается детективный сериал про красивую сыщицу Марию Швецову (Анна Ковальчук). Проект стартовал в 2001 году, за это время у главной актрисы сериала выросли двое детей (Злата и Добрыня), курс доллара скакнул в два раза, а пандемия коронавируса заставила мир содрогнуться. Но есть все-таки в жизни неизменные величины. Как судмедэксперт Панов — герой и талисман сериала, что с первого съемочного дня не покидал проект. Исполнитель этой роли Андрей Шарков в беседе с «КП» вспомнил, как все начиналось и почему он заплакал на старте проекта.

- Андрей Анатольевич, 20 лет в эфире. Не утомило еще жмуриков осматривать?

- Все в жизни надоедает — и манная каша, и конфеты с ликером. Все самое вкусное и лучшее. Но когда мне в голову пришла мысль «Может быть, хватит?», я дал себе слово — нет уж. Если сам не помру, то сериал доведу до конца. Ведь мы были самыми первыми актерами сериала, кто участвовал в первом съемочном дне — Аня Ковальчук (сотрудник СК РФ Мария Швецова), я и Саша Новиков (майор полиции Федор Курочкин). 20 лет сериалу — целая жизнь! В нем было все: и радости, и горести, и ругались, и мирились. Все, как в жизни.

- Анна вспоминала, как в первый день съемок, когда все шло не так, и вы чуть ли не заплакали прямо там.

- Наверно, это был второй день все же. Мы снимали в лесу, на кладбище. Суровая зима, снег по колено. Машина застряла в снегу, мы выталкивали и сзади, и спереди — все это долго снимали. Ноги вымокли, все замерзшие. Эта сцена и в сериал-то потом не вошла. Но толкали машину мы часов пять. И в итоге — да, я сел и заплакал: «Господи, за что мне это все?». А режиссер подошел и шепотом на ушко: «За деньги». Ну и правда, думаю, не бесплатно же я сижу жопой в снегу.

- Фразочки, реплики героя, которые стали крылатыми, и обращение к сыщику Швецовой как к «Манюне» — ваша выдумка?

- Есть артисты, которые готовятся к роли и дома что-то заранее придумывают. В театре таких особенно много. Так вот я никаких заготовок никогда не делал. Все это рождается на площадке само собой, без натуг и установок, в лучах камеры.

С актрисой Анной Ковальчук на съемках телесериала "Тайны следствия". Фото: Россия 1

- Как чаще всего вас узнают люди в Петербурге? Как театрального актера, звезду «Тайн следствия» или, может, Варенуху из «Мастера и Маргариты»?

- Конечно, «Тайны следствия» превалируют. Но были и любопытные случаи. В Москве, к примеру, меня узнают по спектаклю. На сцене театра Моссовета мы с Витей Сухоруковым играем замечательную постановку «Встречайте, мы уходим». Так вот узнают по этой роли: иду по городу — подходят, благодарят за конкретный спектакль. Это большая редкость. «Мастера и Маргариту» тоже часто вспоминают.

- Не удалось Сухорукову вас в Москву переманить?

- Он и не особо звал. И другие тоже не зовут. Да и не поеду я уже никуда. В Петербурге (актер родился в Мурманске, учился в Екатеринбурге, потом Нижнем Новгороде, потом переехал в Ригу, откуда — в Питер; родня актера живет в Уфе, куда эвакуировали бабушку Шаркова во время войны) уже освоился. Москва — и простой, и сложный город. Если человек талантливый, его замечают, город подхватывает. А Питер очень холодный, присматривающийся, местечковый. Сильно развито понятие «свои», наш или не наш. Мне пришлось всю жизнь прожить, чтобы меня узнали в театральном сообществе. И на первых ролях я не нахожусь, не претендую, просто знают и все. В Москве такого нет — там скопление людей со всей страны. Пробиваться проще.

- Это обидно? Столько лет работаете в театре, а узнают как эпизодника из «Тайн следствия» — по первой, собственно, кинороли?

- Ничего особенного в этом не вижу. Абсолютно не кривя душой скажу: узнаваемость, слава, популярность — это все часть профессии, но. Этого хочется до 40 лет. Когда молодой. А когда седьмой десяток, жизнь в большей степени прожита. Конечно, хочется и поиграть еще, и чтобы похвалили. Я отдаю себя работе, безусловно. Но стремления к адреналину этой славы нет уже. Смотрю на богатых и думаю: что ж вам еще надо? Почему если столько накоплено, зачем еще столько? Как можно с этим жить? Куда вы все бежите, зачем? Все же есть. Живи и получай удовольствие. У Есенина есть замечательная фраза про это: «Я теперь скупее стал в желаньях». Это чисто возрастное качество, которое я приобрел. И в жизни, и на сцене таких амбиций стало меньше.

- Не жалеете, не зовете, не плачете?

- Я правда доволен судьбой. Да, что-то не получилось, не состоялось. И что? Хотел сыграть Хлестакова, но сейчас при всем желании чисто физически не пробегаю этот спектакль. Нет жалости. У меня есть много того, чего никогда не было. Поэтому не ропщу на судьбу. И благодарю Бога за каждый день.

Андрей Шарков в фильме "Мастер и Маргарита".

- А как срежиссировать личную жизнь, прольете свет? С 1984 года вы с женой Татьяной вместе. Это подольше, чем даже «Тайны следствия» в эфире.

- Никаких секретов нет. Должна оставаться порядочность, больше ничего. Уважать друг друга. То, что физиология играется, гормоны прыгают — естественно. Мы все — живые организмы, животные где-то даже. Я могу ошибаться. Но неприлично старому пердуну ходить к молодой девушке. Думаете, ей приятно видеть висящую кожу на руках? Дряблую. В жизни в это не поверю. Ни у кого нет позывов что ли к молодому телу? У всех есть. Но если вы прожили с человеком бОльшую часть жизни, а потом бросаете ее уходите к молодой — ну как это? Понятно же, что дело только в физиологии. Молодое тело. Никто не уходит к дамам старшего возраста. Жене было 50 лет, а он ушел к женщине 70 лет. Слышали про такое? Я нет.

- Сложно жить без детей столько времени?

- (пауза) Есть, конечно, некая жалость. Грусть что ли...Вот у других есть дети, а у нас нет — на таком уровне. Как хорошо, что они могут позвонить, прийти в гости, на Рождество приехать. Такое есть.

«Тайны следствия», Россия 1, понедельник-пятница, 21.05

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