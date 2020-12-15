«Нет слов. Одним многоточия»: Максим Матвеев показал сценарий второго сезона сериала «Триггер»

Сериал Первого канала «Триггер» продлили на второй сезон.

Нашумевший сериал Первого канала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли продлили на второй сезон. И над новыми сериями уже началась работа.

Исполнитель главной роли эксцентричного психолога Артема Стрелецкого, исповедующего метод шоковой терапии (провокативная психотерапия в стиле американского специалиста Франка Фарелли), Максим Матвеев показал, как выглядит страница первого драфта сценария.

- Нет слов, одни многоточия, - подписал актер выложенный в инстаграм снимок, на которым прикрывает рукой страницу текста. - В предвкушении.

Как видно из первого диалога, некий персонаж пытается разыскать героя Матвеева в клинике, где принимал Стрелецкий. Но на ресепшене ему говорят, что специалистов с такой фамилией в медучреждении нет. Очевидно, Артем сменил место работы. Что с ним произошло дальше — пока непонятно.

До этого муж Лизы Боярской признавался, что «Триггер» перевернул его жизнь и взгляд на профессию. Во многом из-за этого проекта он попрощался с Табакеркой и МХТ им. Чехова (по другой версии, актера оттуда уволили), в которой служил много лет и играл главные роли («Кинастон»).

- Готовясь к роли, я сначала вообще не понимал — неужели так можно с людьми? - вспоминал Матвеев. - Сходил на промо-тренинг психотерапевта Сергея Насибяна (консультант «Триггера»), откуда вышел растерянным — то, что он делал, было очень круто. После разбора очередной сцены я вдруг сказал: «Сережа, а покажи это на мне? Теперь хочется почувствовать это на собственной шкуре, не только через своего персонажа». И начал ему выкладывать свои собственные интимные детские штуки. Вдруг почувствовал себя в кресле его пациента. Сергей слушал и потом так коротко сказал: «Понятно, почему ты стал актером. Если мы с тобой еще пару сеансов проведем, может, ты уже и не захочешь им быть». Тут прибежала продюсер и говорит, нет, сначала доснимем кино!». А если серьезно, после общения с Сергеем я много чего для себя решил. Например, ушел из театра, стал больше времени проводить с детьми. Стал иначе смотреть на себя и свое будущее.