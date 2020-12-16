Внебрачный сын оплакивает умершего Валентина Гафта: могила актера утонула в цветах

Могила Валентина Гафта утонула в цветах. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Валентин Гафт упокоился на Троекуровском кладбище в Москве. Знаменитого артиста, который скончался 12 декабря на 86-м году жизни, похоронили на Аллее актеров. Могила звезды театра и кино утонула в цветах. Она расположена рядом с захоронениями Сергея Юрского и Алексея Булдакова. В последний путь Валентина Иосифовича провожали друзья, коллеги и близкие. Вдова Ольга Остроумова сказала очень трогательные слова о муже. К сожалению, внебрачный сын Гафта не смог проститься с отцом.

Бывшая любовница Валентина Гафта имела бурный, но непродолжительный роман с артистом. Она родила от него внебрачного сына Вадима в 1971 году. Художница Елена Никитина сообщила актеру о том, что у него есть наследник, лишь через три года после рождения малыша. Дело в том, что артист был против ребенка. Всю свою жизнь сын звезды живет в Бразилии.

Сын Гафта в какой-то момент не сдержал эмоций и расплакался, Фото: Россия 1

Вадим по видеосвязи в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал о своей любви к отцу. 49-летний мужчина в какой-то момент не сдержал эмоций и расплакался, вспоминая свою первую встречу с родителем. Они познакомился в 2014 году. "Он нежнейший человек. Он умница. Он снял всевозможные препятствия, которые могли бы быть", - с дрожью в голосе говорил актер, ожидая в студии появления своего сына.

Когда Вадим вышел на съемочную площадку и сел рядом с отцом, то актер не сразу смог посмотреть ему в глаза. "Папа, я тебя люблю. Не претендую на то, чтобы быть твоим сыном. Прежде всего я хочу быть твоим другом! Не надо чувствовать обязанность быть мне отцом. Я тебя люблю как большого друга, который все время дает о себе знать в моих венах", - сказал при встрече наследник.

Валентин Гафт упокоился на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Внебрачный сын очень похож на Гафта и пошел по его стопам, работает в бразильском театре актером. У него есть своя семья и ребенок. Внук назван в честь знаменитого деда. Причем Валентин-младший родился в один день с Валентином Иосифовичем. Сейчас ему 17 лет.

Бывшая возлюбленная звезды рассказывала, что воспитала сына в любви к отцу. "Сын всегда гордился тем, что его папа - великий актер Валентин Гафт", - делилась сокровенным художница.