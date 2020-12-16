Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 16 декабря 2020

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БАКУ РАЗДАЕТ ПОМОЩЬ

Власти Азербайджана решили выплатить мирным жителям в качестве компенсации за поврежденные в результате вооруженного конфликта в Карабахе личные вещи и предметы быта. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

"Согласно документу, мирному населению на территории Азербайджана, чье имущество пострадало в ходе агрессии вооруженных сил Армении в период с 27 сентября 2020 года, будет оказана материальная помощь. В качестве компенсации за ущерб предметам быта в разрушенных или пришедших в аварийное состояние домах каждая семья получит 6000 манатов, а за ущерб личным вещам каждому члену семьи положено по 1500 манатов. За дома с повреждениями семьям будет предоставлена помощь в размере тысячи манатов", - говорится в заявлении правительства.

ПОТЕРЯЛИ ГРАНИЦЫ

Министр территориального управления и развития самопровозглашенной Нагорно Карабахской республики Жирайр Мирзоян сообщил местным СМИ, что никакой договоренности о передаче трех сел Шушинского района Карабаха нет. Заявление он сделал после того, как в соцсетях стала распространяться информация, будто азербайджанцы подошли к селам Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох и требуют покинуть их до 12.00.

"Эти села и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли", — заявил Мирзоян.

Что касается требования покинуть село, Мирзоян не исключает, что это "частная инициатива" азербайджанских военнослужащих. Ситуацию Мирзоян сравнил с конфликтом у сел Хин Тагер и Хцаберда Гадрудского района.

Однако, ситуацию в селах Хин Тагер и Хцаберда в Службе государственной безопасности Азербайджана пояснили так: "Некоторые вооруженные формирования Армении остались в лесу в северо-западной части поселения Хадрут Ходжавендского района Азербайджана после объявления прекращения огня в соответствии с заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В армянских СМИ сообщили, что эти вооруженные формирования потерялись в лесной зоне, со ссылкой на армянских чиновников. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил России с просьбой вывести их с этой территории".

В Баку отметили, что чаша терпения была переполнена, когда один азербайджанский военнослужащий был убит, а 8 декабря сотрудник компании "Азерселл", который устанавливал 4G на вышке у села Хадрут получил тяжелые ранения. После этого и была проведена антитеррористическая операция, которая началась 11 декабря.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также дал оценку событию на заседании Совбеза. Он заявил, что 12 декабря во время конфликта близ двух карабахских сел Хин Тазхер и Хцаберд Гадрутского района были ранены 6 армянских военнослужащих. Бойню удалось остановить лишь благодаря российским миротворцам, которые вывели оттуда вооруженных граждан Армении, дали возможность зайти в села азербайджанским военнослужащим, после чего рядом появился их новый пост. Российские военнослужащие следят, чтобы демаркация границы проходила мирным путем.

МИРОТВОРЦЫ ВЕРНУЛИ В ШУШИ ТОК

"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что за сутки из Армении в места довоенного проживания в Карабахе вернулись еще 566 человек, а за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч 700 беженцев.

Миротворцы за последние часы очистили от взрывоопасных предметов еще 9,5 километров дорог.

- Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов. Завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает более 10 тысяч человек. В Степанакерте и Мардакерте с местным населением работают медики, - отметил Конашенков.

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