«Папа обижается»: Прилучный недоволен тем, что после развода редко видится с детьми

Павел Прилучный после развода видится с детьми только по определенным дням. Фото: Инстаграм.

Звезды «Закрытой школы» Агата Муцениеце и Павел Прилучный со скандалом расстались весной этого года. Забрав детей и домашних животных, Агата съехала из их загородного особняка и поселилась в московской квартире. Супруги развелись в начале лета и попытались наладить отношения ради детей. Теперь Павел может встречаться с 7-летним Тимофеем и четырехлетней Мией только по определенным дням. И это, похоже, не слишком устраивает актера, который считает, что после развода слишком мало общается с детьми. Судя по всему, артист скучает по ребятишкам и дает понять бывшей жене, что он не доволен таким положением дел.

Это стало понятно из разговора Агаты с дочкой. В своем YouTube-блоге «Прилучные будни» Муцениеце показала видео, в котором она застала Мию за написанием теплого сообщения для сестры. Агата посоветовала дочке заодно записать сообщение и Прилучному.

- Папе запишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним, - попросила актриса дочь.

Мия и Тимофей живут с мамой, но уже познакомились с новой избранницей отца Мирославой Карпович. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, Агата смирилась с тем, что у ее бывшего мужа появилась новая пассия – звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. И что ее дети познакомились с Мирославой и проводят вместе с ней выходные. У самой же Агаты в личной жизни пока полное затишье. Актриса еще не встретила мужчину, с которым ей удалось бы забыть горькие подробности ее развода. Муцениеце признается: сейчас она в активном поиске.

- Утром очень хочется «Макдоналдс», но я поправлюсь... С другой стороны у меня нет мужчины. Мне нужно выглядеть хорошо, чтобы найти себе кого-то. А с другой стороны, зачем он мне нужен? Еда мне принесет радость прямо сейчас! - размышляет актриса в своем YouTube-блоге.

Агата, конечно, лукавит: сохранять стройную фигуру ей необходимо для работы. На днях стало известно, что Муцениеце будет вести новое шоу «Мальчишник». В нем женатым мужчинам предстоит пройти испытания соблазнами - зажигательными вечеринками и флиртом с другими девушками. А Агата поможет семейным парам разобраться в чувствах друг к другу. Актриса уверена: проект вскроет болезненные точки, которые потом можно будет проработать.

- Для меня измена — это табу, - говорит она. - Если люди вместе, никаких измен быть не должно. А вот услышать о себе какие-то вещи со стороны иногда бывает полезно, даже если они сначала покажутся обидными.