Большая пресс-конференция Владимира Путина 17 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин. Алексей Никольский/ТАСС

17 декабря 2020 года в 12.00 начнется большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она пройдет в немного необычном формате: президент России ответит на вопросы не только журналистов, но и обычных жителей страны.

Президент выйдет на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители федеральных и зарубежных СМИ будут общаться с ним из зала Международной Торговли, где традиционно прошли несколько последних пресс-конференций с президентом. Журналисты из регионов смогут задать вопросы на заранее подготовленных площадках в своих городах.

Центральные телеканалы страны заложили на общение с главой государства всего три часа, но скорее всего, этого времени окажется мало: уходящий год добавил множество новых вопросов, поэтому разговор с президентом будет долгим.

В числе основных вопросов, которые россияне присылают Владимиру Путину, как всегда, социальные: выплаты пособий, индексация пенсий, возможность использования материнского капитала, расширение и продление льготной ипотеки. А также, разумеется, рост цен и коронавирус.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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Это будет одновременно и ежегодная Большая пресс-конференция, и «Прямая линия» (подробности)