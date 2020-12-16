Байдену посоветовали привиться от коронавируса до инаугурации

По мнению ученого, президент страны должен быть полностью защищен от COVID-19 Фото: REUTERS

Ученый-инфекционист, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал Джо Байдена пройти вакцинацию от коронавируса до инаугурации, чтобы снизить риск возникновения болезни после вступления в должность президента Соединенных Штатов.

«Это человек, который очень скоро станет президентом Соединенных Штатов... Я действительно твердо убежден, что из соображений безопасности нам нужно их (Байдена и Харрис – Ред.) вакцинировать так скоро, как только сможем», – сказал Фаучи.

По мнению ученого, президент страны должен быть полностью защищен от COVID-19. Кроме того, Фаучи призвал пройти аналогичную процедуру действующего главу Белого дома Дональда Трампа, а также вице-президента Майкла Пенса.

Сам Трамп заявлял, что пока не намерен вакцинироваться, однако не исключает такой возможности в будущем. Позже администрация президента распространил информацию о том, что Трамп согласился на вакцинацию тогда, «когда врачи сочтут это необходимым».

«В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Фаучи считает, что Трампу стоит привиться, несмотря на то, что он недавно перенес коронавирус. По словам ученого, это даст возможность политику с высокой степенью вероятности защититься от опасной инфекции.

По сообщению Bloomberg, руководство США получит возможность привиться вакциной компании Pfizer, получившей разрешение на применение в экстренном порядке. Агентство утверждает, что вакцинация главных функционеров страны может начаться со следующего понедельника и продлится десять дней, чтобы исключить риск одновременного возникновения возможных побочных эффектов у лиц, имеющих для США ключевое значение.

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