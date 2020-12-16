"Проиграл только Леброну Джеймсу": Хабиб Нурмагомедов занял второе место среди самых успешных спортсменов 2020 года

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Влиятельный журнал International Business Times составил рейтинг самых ярких спортивных звезд 2020 года. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял в нем почетное второе место. И это не смотря на то, что он провел в этом году всего один бой – против Дастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

А на первом месте оказался американский баскетболист «Леброн Джеймс», который стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Король Джеймс в этом году поставил уникальное достижение, - привел к победе уже третью команду, за которую выступал - «Майами», «Кливленд» и вот теперь «Лос-Анджелес». А всего у Леброна четыре чемпионских перстня (дважды побеждал с «Майами»).

Впрочем, надо учесть, что рейтинг составляли американцы, которые, например, поставили британского гонщика Льюиса Хэмилтона только на 6-е место. А ведь он стал семикратным чемпионам мира в классе машин «Формулы-1», догнав самого Михаэля Шумахера. Но за океаном свои «формулы»… Тем весомей достижение Хабиба.

ТОП-10 самых успешных спортсменов-2020

1. Леброн Джеймс — баскетбол

2. Хабиб Нурмагомедов — смешанные единоборства

3. Тайсон Фьюри — бокс

4. Рафаэль Надаль — теннис

5. Энтони Дэвис — баскетбол

6. Льюис Хэмилтон — автогонки

7. Харри Кейн — футбол

8. Патрик Махоумс — американский футбол

9. Наоми Осака — теннис

10. Теофимо Лопес — бокс