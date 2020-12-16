ВКонтакте представляет платформу монетизации для сообществ: создатели контента смогут зарабатывать на 50% больше

Основой платформы станет новая партнёрская программа для сообществ, которая заменит собой рекламную сеть ВКонтакте и позволит администраторам зарабатывать на 50% больше

ВКонтакте представляет единую платформу монетизации для создателей контента. В ней будут собраны все инструменты для заработка, которые предоставляет соцсеть.

Основой платформы станет новая партнёрская программа для сообществ, которая заменит собой рекламную сеть ВКонтакте и позволит администраторам зарабатывать на 50% больше. Также в единую платформу монетизации войдут VK Donut, маркет-платформа, гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.

Как и рекламная сеть, партнёрская программа позволит администраторам получать деньги за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Всё происходит автоматически — не нужно ждать заявок или делать публикации вручную. От рекламной сети отличаются система выплат и правила участия.

Система выплат

В рекламной сети на заработок влияли только охваты. В новой партнёрской программе так же важны дополнительные факторы. Если администратор учтёт их все, то сможет получать в среднем на 50% больше.

Благодаря сочетанию разных факторов система расчёта становится более гибкой. Администраторы смогут увеличить свой доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов. При этом контент должен быть интересен и пользователям ВКонтакте — как подписчикам сообщества, так и тем, кто увидит записи в рекомендациях или у друзей. Также доход будет выше, если автор выбирает нативные форматы: например, загружает видео в плеер ВКонтакте, а вместо ссылки на сторонний сайт оформляет текст в редакторе статей.

Есть и факторы, которые негативно сказываются при расчёте: доход будет снижен за плагиат в сообществе или нарушение правил ВКонтакте. Более того, за систематическое отступление от правил страница и вовсе может быть исключена из партнёрской программы. В то же время ВКонтакте усилила защиту от накрутки количества подписчиков и охватов — теперь у нарушителей меньше шансов получить незаслуженные деньги.

ВКонтакте представляет платформу монетизации для сообществ

Правила участия в программе

В правилах партнёрской программы появились новые пункты, в которых больше внимания уделено контенту. Например, присоединиться к программе не смогут сообщества, где публикуются только объявления, не указываются источники материалов или часто размещаются одни и те же записи.

Кроме того, на подключение негативно повлияют любые нарушения — не только по рекламной части, но и, например, в области авторских прав или ведения страницы. Модераторы будут регулярно проверять, соответствуют ли участники программы её правилам.

Каким будет переход к партнёрской программе

Рекламная сеть ВКонтакте будет работать в прежнем режиме до 1 февраля. В этот день её участники автоматически присоединятся к партнёрской программе, а ВКонтакте начнёт проверять их на соответствие обновлённым правилам. Если всё в порядке, они продолжат зарабатывать, причём выплаты будут рассчитываться по новым условиям. Сообщества, которые не состоят в рекламной сети, могут подать заявку на подключение к партнёрской программе уже сейчас. Они должны соответствовать новым правилам и вступят в программу с 1 февраля.

Вслед за партнёрской программой ВКонтакте запустит специальный раздел о способах заработка на платформе. Из него можно будет узнать обо всех доступных инструментах монетизации и их преимуществах, а также прочитать рекомендации, как получать лучшие результаты при работе с ними.