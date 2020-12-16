Жена Сергея Маковецкого рассказала, как артист переносит коронавирус

Сергей Маковецкий десять дней назад сдал положительный тест на коронавирус Фото: Евгения ГУСЕВА

16 декабря вечером в спектакле «Евгений Онегин» в главной роли выйдет на сцену Алексей Гуськов. Второй исполнитель этой роли в спектакле Театра им. Е. Вахтангова Сергей Маковецкий пока дома, так как десять дней назад сдал положительный тест на коронавирус. Ждет повторное тестирование – оно через две недели после первого, то есть уже на этой неделе.

Коллеги не переживают: Сергей Васильевич на связи – рассказал, что чувствует себя хорошо, температуры и других тревожных симптомов COVID-19 у него нет, просто пропало обоняние. Мы позвонили супруге народного артиста, которая всегда рядом. Елена Маковецкая спокойна за супруга: говорит, что все у него хорошо, самочувствие нормальное.

- Пишут, что у Сергея Васильевича диагностировали коронавирусную пневмонию?

- Нет, это не правда. Все в порядке.

У Маковецкого действительно с легкими все в порядке, признаки легкого ОРВИ. У Сергея Васильевича в конце декабря запланированы спектакли, много работы, поэтому близкие и коллеги не хотят нагнетать обстановку. Да и причин для этого нет. Однако сам Маковецкий очень ответственно подошел к вопросу самоизоляции – как только у него пропало обоняние, то тут же сдал тест. Сейчас артист дома, на самоизоляции, его состояние здоровья под контролем врача. В конце недели Сергей Маковецкий сдаст повторный анализ на COVID-19 и все надеются, что он будет отрицательным. В этом случае артист вернется на работу. Близкие Сергея Васильевича здоровы.

В конце декабря у Сергея Маковецкого спектакли в Театре им. Вахтангова, а также антрепризная постановка «Бумажный брак».