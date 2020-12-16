"Я потеряла дар речи": Лиза Боярская сделала признание о романе с женатым Максимом Матвеевым

По словам Боярской, она с юности была очень избирательной Фото: Мила СТРИЖ

Одна из самых красивых российских актрис Елизавета Боярская интервью дает крайне редко: вопросы о личной жизни ей, мол, неинтересны, а рассуждения о кино и театре далеко не все хотят слушать. Однако в YouTube-шоу своего приятеля Вячеслава Манучарова звезда все-таки позволила себе откровенные признания.

По словам Боярской, она с юности была очень избирательной: мимолетные знакомства и романы наследницу знаменитой фамилии не интересовали, а состоятельных мужчин она и вовсе избегала.

- Я не представляла себя рядом с богатым человеком, это неприемлемо и неприятно, - рассказала артистка в интервью. - Я всегда думала, что вместе с мужем буду начинать с самых низов, сама сделаю карьеру, без помощи родителей. Заработаю себе на машину, на съемную, а потом и на собственную квартиру.

Так и получилось: дочь "мушкетера" вот уже 10 лет в браке с актером Максимом Матвеевым. За это время супруги не только родили двоих сыновей, но и стали по-настоящему популярными артистами. При этом в момент знакомства в конце "нулевых" оба считались новичками в профессии.

- Я всегда мечтала о таком красавчике, - призналась Елизавета Манучарову. - Когда я впервые увидела Максима на пробах, я потеряла дар речи от его красоты, доброты, интеллигентности... Хотя раньше мне казалось, что все разговоры о любви с первого взгляда, - это пошлость и преувеличение. После этого мы не виделись несколько лет, и у меня внутри этот шрамчик остался. Я даже специально ходила на премьеры, чтобы его увидеть. И когда мы вновь встретились на съемках фильма "Не скажу", я поняла, что это судьба.

О развитии отношений Боярская говорить не стала - это тема щекотливая, ведь закрутивший служебный роман Матвеев был тогда женат на актрисе Яне Сексте. Признание, развод и последующая свадьба на красавице Лизе стали для нее страшным ударом. Да и сам Максим в интервью называл это время "адовым". Однако спустя годы Сексте вышла замуж во второй раз, родила детей и даже стала сотрудничать с парой Матвеев-Боярская в благотворительных проектах. "То, чем мы занимаемся, на несколько ступенек важнее неудач в личной жизни", - великодушно рассуждает первая жена.

Между тем, в YouTube-шоу Елизавета Боярская высказалась и о распределении ролей в семье. По ее мнению, за которое актрисе уже доставалось от феминисток, женщина в браке должна быть если не на вторых ролях, то уж точно за мужем.

- У нас главный Максим - он работает, обеспечивает семью, а я дома, хожу на репетиции, занимаюсь детьми. Сейчас я служу в театре в свое удовольствие, от съемок в кино давно отказалась. А муж, наоборот, ушел из театра, много снимается, у него прорыв в карьере. У меня в приоритете семья и дети, и сейчас я добилась идеального баланса между работой и личной жизнью, - отметила гостья. - Когда у тебя нет детей, твое дитя - это твоя работа, проекты, планы. А когда появляется ребенок, фокус смещается. Мы родили двух прекрасных сыновей, и автоматически они стали главными в жизни. Я всегда с 14-16 лет знала, что у меня будет большая семья. Слава богу, со здоровьем все в порядке, но если было бы иначе, дети все равно появились бы, пускай не свои.

Напомним, Лиза Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Спустя два года у пары родился первенец Андрей, в декабре 2018 - второй сын Григорий. Изначально супруги жили на два города: она в Санкт-Петербурге, он в Москве, но пару лет назад остановили свой выбор все-таки на Питере, где у Боярской большая семья.