«Люди оказались наедине с болезнью практически в полной изоляции»: психолог - о том, почему помогать пациентам с онкологией во время пандемии особенно важно

Фото: личный архив Камиллы Шамансуровой

Камилла Шамансурова не врач, но она помогает больным раком чувствовать себя лучше – по крайней мере, психологически. Камилла начинала как социальный психолог, позже получила образование по перинатальной психологии, включавшее в себя большой блок работы с потерями: выкидышами, замершими беременностями, внутриутробной гибелью. Последние девять лет она работает с людьми, которые лечатся от рака. В частности, консультирует подопечных Фонда борьбы с лейкемией, оказавшихся наедине с болезнью практически в полной изоляции.

Хотела помогать другим

Камилла говорит, что какого-то знакового события, которое привело бы её к работе с онкологическими больными, у неё было. Просто однажды она увидела объявление, что нужны специалисты на «горячую линию» и подумала, что это хорошая возможность помочь людям справиться с болезнью.

Конечно, её работу нельзя назвать легкой. Камилла признаётся, что самое сложное – осознавать несовершенство медицинской системы и сталкиваться с врачебными ошибками. Зачастую помощь требуется и самим онкопсихологам – слишком уж нелегко каждый день сталкиваться с чужой болью, находить нужные слова. Однако с этими проблемами все справляются по-разному. Кто-то прибегает к профессиональной помощи своих же коллег, кто-то предпочитает медитацию и разговор с близкими людьми, одним словом – каждому своё.

Главный источник ресурсов для Камиллы – хорошие истории и осознание того, что в трудную минуту ты находишься с человеком рядом и облегчаешь его ношу. Она всегда очень радуется, если после разговора пациент уходит с каким-то планом, новыми идеями, целями, желанием бороться.

Взгляд профессионала

Камилла убеждена, что необходимость в психологической поддержке у всех разная. Помочь эмоционально, придать сил и уверенности могут и близкие – у «кухонной терапии», наряду с духовной и религиозной, безусловно, есть свои плюсы.

Но только психолог видит ситуацию всесторонне и понимает, как именно течение болезни и лекарства влияют на душевное состояние. Поэтому психологическая поддержка человека, испытывающего боль, невозможна без участия специалиста – только он владеет нужными знаниями и необходимыми техниками для того, чтобы правильно снять напряжение, выявить опасное ошибочное утверждение или грамотно замотивировать пациента. А еще – понять, когда нужна консультация психиатра или психотерапевта, который пропишет препараты, если это необходимо.

Пандемия усилила страхи

С появлением коронавируса работы у Камиллы стало больше. Многие пациенты оказались полностью отрезаны от внешнего мира: им нельзя выходить из дома, они вынуждены ограничивать физические контакты с другими людьми.

Особенно тяжело приходится людям с раком крови. Лейкоз – это всегда длительное лечение, которое резко и надолго меняет качество жизни. Даже здоровому человеку трудно находиться в изоляции, а уж если ты лежишь в больнице и на протяжении долгих месяцев не имеешь возможности подержать за руку своих близких, твоё психологическое состояние вряд ли можно назвать стабильным.

Камилла говорит, что иногда у больного лейкозом включается механизм психологической защиты – он ведёт себя как здоровый, при том, что сил у него практически не остаётся. Те, кто отказываются от лечения, от принятия, от изменения жизни – рискуют, и её задача помочь принять заболевание, встроить его в повседневную жизнь.

Сегодня Камилла консультирует подопечных Фонда борьбы с лейкемией и их родственников онлайн: проводит прямые эфиры и школы для пациентов, где отвечает на их вопросы, помогает разбираться с чувствами и страхами, снимает психологическое напряжение. Сейчас консультации проводятся бесплатно благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Но чтобы эта работа продолжалась и дальше, нужно не так много – всего лишь наша с вами поддержка.

Помочь пациентам с лейкозом можно здесь.