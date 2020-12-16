Вячеслав Малафеев о предстоящем матче: «Нервозность в «Спартаке» сейчас больше. «Зенит» этим воспользуется»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев специально для kp.ru разобрал расклады и подоплёки перед дерби. Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Возможно, главный матч текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» - «Спартак» будет завершать первую, осеннюю часть чемпионата. Игры двух столиц всегда носит принципиальный характер, но не всегда это подкрепляется фактами. Как правило, «Спартак» и «Зенит» радуют вывеской, принципиальностью противостояния, но турнирным значением - не всегда. На этот раз всё по-другому: мало того, что в начале сезона «Спартак» «бросил перчатку» «Зениту», так ещё и подкреплять это получается на деле. Нас ожидает матч первой и второй команды РПЛ. Питерцы всего на три очка опережают москвичей. Отличный шанс увеличить отрыв для одних и догнать лидеров для других.

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев специально для kp.ru разобрал расклады и подоплёки перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком». Фаворит Малафеева ожидаем.

- Я думаю, что фаворитом этого матча является «Зенит», - рассказал Малафеев. - Невзирая на нестабильность последних месяцев, «Зенит» выглядит предпочтительней. Есть индивидуально сильные игроки, которые могут решить исход матча.

«Зенит» провалился в Лиге Чемпионов. Наверное, это одно из худших выступлений там, но основная задача - каждый год играть в Лиге Чемпионов и завоёвывать чемпионство. И есть все шансы в этом сезоне в третий раз подряд выиграть чемпионат. Мотивация осталось основная - выиграть в чемпионате и сгладить неудачное выступление в Лиге Чемпионов, - заявил бывший страж ворот сине-бело-голубых.

Вячеслав Малафеев вспомнил недавнее поражение «Спартака» в Сочи и конфликт с участием главного тренера москвичей Доменико Тедеско в подтрибунном помещении. Малафеев предположил, что это дополнительная деталь, которая вызовет у «Спартака» излишнюю нервозность. Заодно Вячеслав рассказал, что требуется от «Зенита», чтоб нейтрализовать этот «Спартак».

- «Спартак» проиграл «Сочи», был конфликт, который вылился в негативный фон для «Спартака». Конечно же, нервозность в «Спартаке» сейчас больше. «Зенит» этим воспользуется.

Хотя нервозность будет в любом случае: матч принципиальный, соперники любят играть друг против друга и играют на максимуме возможностей. Игра за шесть очков. Если «Зенит» сможет выиграть, оторвётся от преследователя. «Спартаку» придётся обыгрывать конкурентов, чтоб двигаться дальше. Это всегда на руку команде, которая побеждает. Конечно, «Спартак» будет больше настроен на активные действия, на атаку. Но с пониманием того, что у питерцев есть исполнители, которые могут хорошо сыграть на контратаке. Но территориальное преимущество будет у «Зенита».

Для того, чтоб нейтрализовать «Спартак», «Зениту» нужно больше владеть мячом и не допускать быстрых контратак. Успевать перестраиваться и постараться сыграть агрессивно. «Спартак» очень опасен, нужно учитывать это, лишить его мяча. В любом случае, тренерский штаб «Зенита» изучит слабые стороны соперника и воспользуется ими, - рассказал «Комсомолке» Вячеслав Малафеев.

Также Малафеев рассказал о тех, кого можно будет считать главными действующими лицами в матче на «Газпром Арене». По словам голкипера, особое внимание стоит обратить на атакующие линии команд. Однако у «Зенита» и здесь есть существенное преимущество, с которым трудно спорить. О соперничестве главных тренеров тоже не забыли. Несмотря на видимый кризис у обоих специалистов, говорить о спаде влияния Семака и Тедеско на свои команды преждевременно.

- У обеих команд можно выделить атакующую линию. У «Зенита» практически все игроки в строю, есть возможность варьировать, что не скажешь о Кокорине и Соболеве. Да, есть хорошие нападающие Понсе и Ларссон, нужно это учитывать. Но и «Зенита» есть Азмун и Дзюба.

Нельзя сказать, что оба тренера не в кондициях. В любом случае, решать будут игроки на футбольном поле. Нужно подготовить команду физически, дать установку, задать тактику, но в целом игроки на поле будут её воплощать. Конечно, управление командой очень важно, но дуэль произойдёт на футбольном поле. Матч принципиальный, больше шансов выиграть будет у того, кто больше будет настроен, будет больше двигаться, агрессивней, владеть мячом. Тренерские задумки могут что-то привнести, но всё решаться будет на футбольном поле, - заявил Малафеев.

Прямую трансляцию матча двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало - в 19:55.

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