«Мы так боялись этого ковида, что хоть ложись и сразу помирай»: Послание потомкам от переживших пандемию

Пережившим пандемию будет что рассказать внукам... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полазив перед сном в своём фейсбуке, зевнув и справив малую нужду, ложились наши будущие внуки в две тыщи пятьдесят втором году. Ложились спать.

И тут вдруг непоседа, лежавший без опаски на краю, воскликнул голосочком тонким:

- Деда, а расскажи про молодость свою.

Тот аж застыл. И молвил:

- Мама мия. Как вспомню это времечко, етить. Была в те годы, внучек, пандемия и в школу можно было не ходить. С утра поел картошки (лучше с луком), чайком запил (поверь бородачу), и хоть весь день сиди за ноутбуком.

Тут внук вскочил:

- Я тоже так хочу!

- Не всё, увы, дружок ты мой, как в сказке. О, как нам надоел тот карантин. Когда тебя пришедшего без маски охрана не пускала в магазин. Когда валялись дома как медведи, набрав по десять-двадцать килограмм. Когда ночами кашляли соседи. И все общались через Telegram. Когда от Мясникова ждали правды. Когда врачи, надев комбинезон, ходили по Москве как космонавты, забыв про отдых и спокойный сон. Когда мы друг от друга, как от спида, шарахались, протиснувшись в трамвай. Мы так боялись этого ковида, что хоть ложись и сразу помирай. Мы тёрли спиртом руль в автомобиле. Имбирь жевали словно дикари. А проще говоря, с ума сходили.

- Как в «Доме-3»?

- Ну да, как в «Доме-3».

- Мы пили вдвое больше самогона. По ящику смотрели дребедень. Мы в чай с утра бросали пол-лимона. И мазались зелёнкой каждый день. Мы занимались дома как в спортзале. Чеснок втирали в щёки и в десну. Мы в Люберцах и Химках отдыхали.

- Ой, дедушка, мне страшно! Ну и ну.

- Писали Якубовичу и в Думу про наше невозможное житьё. Поверишь, нет, знакомились по зуму - и там же целовались, ё-моё. Мы делали оладушки из пшёнки (зачем я это вспомнил, не пойму...) Купались в Сандунах на удалёнке. Музеи посещали на дому. Гулять ходили разве что к «Магниту». Потом домой - и снова сериал. Пересмотрели даже «Кармелиту».

Тут внук опять вскочил и заорал:

- Не надо, дед, про эту передрягу!.. Пойду на кухню, выпью молока. Потом приду и лучше к стенке лягу. А ты, давай, читай про колобка.