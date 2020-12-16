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Друг британской королевской семьи задержан в Канаде за изнасилования и секс-торговлю

Модельер Питер Найгард является одним из богатейших людей Канады
Юрий МАЙБОРОДА
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Многие жертвы Нюгарда были изнасилованы модельером, когда им было меньше 16 лет

Многие жертвы Нюгарда были изнасилованы модельером, когда им было меньше 16 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадская полиция задержала известного дизайнера и модельера Питера Найгарда по обвинению в изнасиловании десятков женщин, а также за секс-торговлю. На данный момент он находится под стражей.

Модельер задержан в связи с иском, поступившим в суд Нью-Йорка, поэтому ожидается, что обвиняемого экстрадируют в США.

Истцы утверждают, что Найгард причастен как минимум к 57 случаям изнасилований, некоторые из которых произошли в далеком 1977 году. Кроме того, по словам авторов иска, модельер совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних: используя свое влияние и обещая работу в модельном агентстве, он привозил жертв в свой особняк на Багамах и там склонял к сексу.

Найгарда считают одним из богатейших жителей Канады с состоянием около $817 миллионов. Также его называют другом правящей семьи Великобритании. Известно, что модельера и принца Эндрю связывают приятельские отношения.

Питер Найгард родился в Финляндии в 1941 году, вскоре его родители иммигрировали в Канаду и осели в Виннипеге. После окончания Университета Северной Дакоты Найгард в 1967 году устроился менеджером по продажам в Jacob Fashions, а спустя недолгое время взял кредит и, доложив к заемным средствам собственные сбережения в размере $8000, выкупил пятую часть компании. В том же году основал собственную фирму Nygard.

В феврале Питер Найгард покинул пост председателя Nygard International в связи с иском и обвинениями в сексуальной торговле. Компания подала заявление о банкротстве.

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