«Героический Дед Мороз»: Выпущен новогодний ролик в поддержку людей, которые столкнулись с инсультом

В канун Нового года фонд ОРБИ решил напомнить о том, как важно этот праздник - да и всегда - помогать другим Фото: Кадр видео

Каждые полторы минуты в России один человек заболевает инсультом. А 80% пациентов после него требуется длительная реабилитация.

В канун Нового года фонд ОРБИ решил напомнить о том, как важно этот праздник - да и всегда - помогать другим. Фонд выпустил ролик в поддержку людей, которые столкнулись с инсультом и борются сейчас с его последствиями.

В центре сюжета видеоролика «Героический Дед Мороз» - история обычной семьи, чья жизнь и обычный порядок вещей мгновенно перевернулись из-за инсульта у папы. Авторы видео постарались показать все сложности, с которыми сталкиваются пациенты с инсультом и их близкие, важность реабилитации и поддержки родных. А еще - подарить надежду, показать, что счастливая жизнь после инсульта есть.

- Недавно мы провели исследование, которое показало, что по мнению большинства вернуться к прежней жизни после инсульта нельзя, – говорит Екатерина Милова, директор фонда ОРБИ. – Мы надеемся, что наш видеоролик поможет изменить представление людей об инсульте и вдохновит на поддержку наших подопечных, которые каждый день трудятся, чтобы вернуться к жизни после заболевания.

В фонде надеются, что зрителей видеоролик вдохновит на то, чтобы начать год с собственноручно совершенного чуда - помощь людям, столкнувшимся с опасным заболеванием.

Фонд ОРБИ уже 10 лет помогает пациентам с инсультом и их семьям. фонд поддерживает медицинские учреждения, рассказывает, как избежать инсульта и вовремя заметить его тревожные признаки, поддерживает пациентов и их семьи. Каждый год фонд помогает более чем 7 тысячам семей в России.

Подробнее узнать о новогодней кампании фонда и о том, как помочь ему в важном деле, можно на сайте.