Анатолий Кучерена: «Будем принудительно отдавать имущество Баталовым. Иного выхода нет»

О подробностях мы расспросили адвоката Анатолия Кучерену Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сети бурно обсуждают каждую новость этой резонансной истории. На днях председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что он снял с себя ответственность за юридическую помощь семье Алексея Баталова. Хотя с самого начала он ее поддерживал. Вдова и дочь Народного артиста СССР отказались от услуг адвоката Павла Астахова. По одной из версий: уголовное дело разваливается.

О подробностях мы расспросили адвоката Анатолия Кучерену, который представляет интересы Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Напомним, эту семейную пару обвиняют в том, что они завладели имуществом Баталовых мошенническим путем.

- Что оснований для возбуждения уголовного дела нет, мне было понятно с самого начала. Зачем надо было задействовать следователей, тратить их рабочее время? - удивляется Кучерена.

- Можно ли еще через суд пытаться расторгнуть договор ренты? Что предлагают Цивин и Дрожжина для урегулирования спора?

- Гражданский кодекс позволял с самого начала расторгнуть этот договор. Почему это не было сделано, я не знаю. Но и сейчас Наталья Дрожжина говорит: мы хотим передать Баталовым имущество. Она и раньше это предлагала. Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет.

Баталова Мария, слева - Наталья Дрожжина, справа - Гитана Аркадьевна Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- На каком этапе находится уголовное дело?

- Следственные действия пока не проводятся, дело не движется. Мы просили об очной ставке с Баталовыми, ходатайствовали о проведении дополнительных экспертиз. Баталовы от очной ставки отказываются. Адвокаты пишут ходатайства, но нам никто не отвечает.

- Адвокат потерпевших Юлия Антонова утверждает, что Баталовы не хотят встречаться с обвиняемыми, не видят в этом смысла.

- Гитана Аркадьевна на полном серьезе говорит, что она боится этой встречи. Как так? Сначала обвинила людей в уголовном преступлении, а потом тормозит ход расследования, когда на Дрожжину и Цивина льются ушаты грязи со всех телеканалов, из соцсетей... Опорочили людей в глазах общественности, унизили их.

Если Баталовы не подписывали договор ренты, не передавали свое имущество, как говорит Гитана Аркадьевна, обязательно нужно выходить на очную ставку и выяснять, что же было тогда, о чем договаривались стороны. Пусть каждый расскажет свою правду. Тем более, что вдова все время путается в своих показаниях. Следственные действия и проводятся для того, чтобы установить истину. Недавно поменяли следователя, я надеюсь, что теперь дело сдвинется с мертвой точки.

Михаил Цивин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Как мне объяснил другой адвокат, тут такая история. Допустим, мошенника поймали за руку, он говорит: не надо в тюрьму, давайте я вам все верну. Мне вашего не надо…

- Это совершенно некорректное сравнение. Договор ренты подписали обе стороны. Экспертиза установила, что подпись Гитаны Аркадьевны подлинная. Дрожжина выполняла свои обязательства по договору. Если вдруг одна из сторон чем-то недовольна, что делать? Обращаться в суд. Почему вместо этого надо было направлять заявление в Следственный комитет? Даже не представляю, на чем здесь можно строить обвинение.

- Уголовное дело по такой серьезной статье – 159, ч.4 УКРФ (мошенничество в особом крупном размере) уже возбуждено, существует возможность вернуться назад - на гражданско–правовой путь?

- Конечно. Возбуждено уголовное дело, но это не значит, что оно обязательно должно дойти до суда, что обвиняемые должны сесть в тюрьму. Сейчас собираются доказательства их виновности или невиновности. Если доказательств не будет, тогда следствие должно прекратить уголовное преследование. Я очень надеюсь на объективность. Достаточно большой процент уголовных дел рассыпается на стадии следствия.

Хочу попросить всех, включая журналистов, быть предельно аккуратными в освещении этой темы. Не надо никого оскорблять. Иначе потом кому-то придется серьезно извиняться перед людьми.

Если каждый раз наши правоохранительные органы будут возбуждать уголовные дела по гражданско-правовым спорам, семейным имущественным разборкам, то следствие просто не сможет работать.

Тысячи людей сейчас судятся из-за того, что они не согласны с договорами, которые заключили. Но это не значит, что в каждом случае надо обращаться к Александру Бастрыкину в Следственный комитет. Доказывайте в суде свою правоту и требуйте возмещения ущерба.

Я не говорю, что Наталья Дрожжина или Михаил Цивин – ангелы. Наверное, у них были свои интересы в рамках закона. Да, они были чрезмерно услужливы. Но я не могу назвать их мошенниками.

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