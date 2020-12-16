Развитие арктического туризма: что делают власть и бизнес

На русском севере есть чем полюбоваться.

15 декабря на площадке ИД «Комсомольская правда» состоялась онлайн-дискуссия «Строим планы на поездку в Арктику: чем привлекателен российский север зимой для туристов», посвященная перспективам развития туризма в Арктической зоне и инвестициям в туристическую инфраструктуру. Организаторы: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонд Росконгресс.

В последние годы развитию Арктической зоны уделяется повышенное внимание на национальном уровне: создаются инструменты поддержки населения и бизнеса, реализуются планы инфраструктурного развития, в регион приходят новые, в том числе иностранные инвесторы.

В качестве спикеров выступили: первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов, вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова, заместитель председателя Правительства Архангельской области Иван Дементьев. К участию в дискуссии также приглашены представители регионального туристического бизнеса Арктической зоны Российской Федерации и тревел-блогеры. Модератором онлайн-встречи выступил управляющий директор EastRussia Леонид Агафонов.

«В этом году созданы специальные меры поддержки для представителей бизнес-сообщества с их инвестиционными проектами, такие как широкий спектр налоговых льгот, инфраструктурная поддержка, льготное финансирование проектов, снижение размера страховых взносов. Все эти меры напрямую связаны с перспективой уменьшения цен на предоставляемые услуги. Более того, целый ряд проектов уже перешел в стадию, когда инвестиционное решение принято и работа уже начата. На данный момент 36 инициатив в сфере туризма находятся под нашим сопровождением. Крупнейшие проекты: порт Лиинахамари в Мурманской области и туристический курорт на плато Путорана. Основная задача – развитие не только природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры. Также хочу отметить, что на портале arctic-russia.ru запущен сервис для туроператоров, работающих в Арктике. При поддержке государства бизнес сможет грамотно презентовать и рассказать о своем продукте», – подчеркнул Александр Крутиков.

Роман Карманов в свою очередь сделал акцент на том, что информационное освещение не менее важно как триггер продвижения этого направления: «Ежегодно мы 2-3 раза в год ездим с экспедицией в разные уголки нашей необъятной Родины и очень много знаем об этом. Мы считаем своей миссией рассказать читателям о возможностях, которыми обладает наша страна», – отметил он.

Наличие северных красот не является драйвером развития туризма, на рост количества туристов влияет транспортная доступность, готовность туристской инфраструктуры. Исходя из этого, представителями властей Архангельской и Мурманской областей были предложены инициативы и перечень мероприятий, который приведет к развитию местного турбизнеса.

Поддерживая вектор развития туристических направлений, тревел-блогеры Дарья Булавина и Сергей Анашкевич поделились впечатлениями от освоения дальних уголков северной России, а также отметили, что при верном позиционировании они станут полноценными точками притяжения.

Интерес к арктическому туризму спровоцировал туроператоров на создание новых маршрутов по Арктике: представители этого бизнес-направления поделились своими наработками по самым живописным местам Русского Севера.

Подводя итоги сессии, спикеры отметили, что путешествие в Арктику – это возможно и реально, а главное, что каждый может найти именно тот тип отдыха, который ему ближе всего.

Онлайн-дискуссия – продолжение серии мероприятий Arctic Talks, площадка для продвижения уникального туристского потенциала и обсуждения плана по привлечению инвестиций в сферу туризма в регионы Арктической зоны.

Трансляция онлайн-дискуссии доступна на YouTube-каналах Фонда Росконгресс, Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», в соцсетях и на сайте Комсомольской правды.