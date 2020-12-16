Паника на военной базе США в Германии могла иметь серьезные последствия - вплоть до ядерного удара

Военная база НАТО находится в немецком городке Рамштайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по сообщению американского телеканала CNN, недавно военную авиабазу США в Германии Рамштайн "трясло и колотило" - там сработала система предупреждения о ракетной атаке.

А случилось это после того, как с российской атомной подлодки в Охотском море были запущены сразу 4 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Собеседники CNN в Пентагоне уточняют, что после получения предупреждения об угрозе атаки командование и личный состав авиабазы пережили «несколько минут неуверенности и тревоги».

Кстати, на авиабазе Рамштайн находятся ядерные боеголовки США, и американцы хорошо знают, что в случае войны с Россией им достанется далеко не в последнюю очередь (если не в первую)... Потому, если называть вещи своими именами, и случилась паника. Все это выглядит странно, если учитывать, что Москва (как это уже давно оговорено с Вашингтоном) заранее предупредила США об учебных пусках своих ракет. А космическая (спутниковая) американская разведка не спускала электронных глаз с Охотского моря.

И российские, и американские специалисты считают, что в данном случае произошел серьезный сбой в системе предупреждения США о ракетном нападении. А это опасно. И могло иметь очень серьезные последствия (вплоть до "ошибочных" ответных ядерных ударов США по России). Стратегическое командование США сейчас пытается "сбить градус" проблемы и успокаивает народ тем, что оно "сумело быстро оценить ситуацию и понять, что о полномасштабном конфликте речь не идет". Но ответа на вопрос - почему именно на авиабазе в Германии сработал сигнал тревоги - по-прежнему нет.