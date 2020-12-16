У экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко коммунальщики отсудили 37 тысяч рублей

Сам футболист ситуацию не комментирует. Не дают комментариев и в ГБУ «Жилищник» Фото: Евгения ГУСЕВА

Известного российского футболиста Романа Павлюченко разыскивают судебные приставы. За долги по квартплате.

Как стало известно, на 39-летнего футболиста подали в суд юристы ГБУ «Жилищник Района Сокольники - за долги по квартире на Колодезной улице. Суд иск удовлетворил. В конце ноября материалы передали судебным приставам. На сайте Федеральной службы судебных приставов за Романом Анатольевичем Павлюченко действительно числится долг - 37194 рубля 71 копейка.

Напомним, сейчас бывший нападающий «Спартака», лондонского «Тоттенхема» и сборной России выступает в третьей по силе российской лиге за команду «Знамя» (Ногинск).

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- Разве ни у кого никогда не было задолженностей по квартплате? - удивилась нашему звонку супруга футболиста Лариса Павлюченко. - Разве вы не знаете, как работают наши коммунальщики, которые без предупреждений сразу подают на человека в суд? Извините, у меня сейчас на руках трое детей (старшим девочкам 14 и 6 лет, младшей - всего два годика, - Авт.) и я сейчас буду о каких-то долгах говорить?

Сам футболист ситуацию не комментирует. Не дают комментариев и в ГБУ «Жилищник».