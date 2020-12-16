Главное - не бояться работы: в Челябинске наградили победителей Всероссийского фотоконкурса «Лица труда»лавное - не бояться работы: в Челябинске наградили победителей Всероссийского фотоконкурса «Лица труда»

Екатерина Ситникова поздравляет победителя фотоконкурса "Лица труда" Александра Бейфуса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В пресс-центре челябинской «Комсомольской правды» собрались авторы фотографий - победители третьего Всероссийского фотоконкурса «Лица труда», их близкие, коллеги, представители «Партии Дела», один из героев снимка, журналисты, фотографы. Что характерно – Южный Урал стал регионом, где определилось сразу два победителя из шести представленных номинаций: «Лучший молодой специалист», автор снимка – Александр Бейфус, и «Лучший портрет наставника», автор – Андрей Дубровин. На церемонии награждения заместитель секретаря Федерального Совета «Партии Дела» Екатерина Ситникова отметила, что не случайно победители снимков оказались жителями Челябинской области – региона, который всегда славился своими трудовыми традициями.

Андрей Дубровин Фото: Валентина ВАГАНОВА

- Фотоконкурс «Лица труда» - одна из ярких возможностей поднять, сохранить престиж рабочих профессий, уважение к человеку труда, любовь к труду, к созиданию. И нужно пронести это понимание из поколения в поколение, через целые трудовые династии. За каждым лицом на этих фотоиллюстрациях – своя история, судьба, нередко маленький подвиг, жизнь, - подчеркнула, вручая призы, Екатерина. - Символично, что единственный регион, где победу одержали сразу два фотографа – это Челябинская область, которая славится своими тружениками и по праву может называться промышленным сердцем России. Для «Партии Дела» это особенный регион, малая родина нашего лидера Константина Анатольевича Бабкина – он родился и вырос в Миассе.

В прошедшие два года авторов фотографий награждали на специально организованных в городах выставках лучших работ фотоконкурса, на которые собирались множество гостей. В этом году из-за коронавирусных ограничений призы решено было вручать в более узком кругу. Организаторы конкурса – «Партия Дела» и Издательский дом «Комсомольская правда» наградили победителей почетными дипломами, топовой моделью смартфона Samsung и другими подарками.

КТО, ЕСЛИ НЕ Я

- Я уже почти 40 лет на Челябинском тракторном работаю, и все время в одном комплектовочно-сдаточном цехе, водителем-испытателем. Если нужно, выходим по выходным. Как говорят в известном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» – «рабочий день ненормированный», - улыбается герой снимка, победившего в номинации «Лучший портрет наставника», Михаил Ярушкин. – Жена здесь же на заводе работала – по линии медчасти. Сейчас дочь трудится в экономическом отделе… Через меня уже не одно поколение сотрудников прошло. Кто, если не я, будет молодежь подгонять и учить! И в цехе, и на нашем полигоне. Мы начинали на другой технике работать. Сейчас новые модели пошли. Больше функционала, в кабинах кондиционеры, хорошее отопление, экраны, компьютер, система Глонасс. Но, главное – не бояться работы, трудиться на совесть, тогда и уважение будет, карьера, зарплата.

Михаил Ярушкин Фото: Валентина ВАГАНОВА

Андрей Дубровин – фотокор заводской газеты, рассказал, что делал снимки для материала в номер, и решил сделать портретное фото специалиста цеха Михаила Ярушкина.

- Очень уж лицо водителя-испытателя яркое, запоминающееся, колоритное. Про таких действительно и вправду говорят, и притом с большой буквы – Человек труда. Кстати, Михаил Анатольевич не говорил, мол, не надо меня снимать, как нередко, бывает в таких случаях. Попросил посмотреть в камеру – пожалуйста, - рассказал Андрей Дубровин. – Дело было в январе. Сделал с десяток снимков. Когда начал отбирать на компьютере, открыл эти портретные и замер. Хорошо получилось. Контрастно, на фоне трактора. Я даже себе на рабочий стол сделал фотообои. А жена давно говорила – отправь на конкурс. Отправил. Потом мне позвонили и сказали, что снимок выиграл в одной из номинаций.

Екатерина Ситникова вручает диплом Андрею Дубровину Фото: Валентина ВАГАНОВА

НА ФОНЕ БЛАГОРОДНЫХ НАПИТКОВ

У Александра Бейфуса, можно сказать, судьба типичного фотокора. Успел поработать в Краснодарском крае – снимал то, как идет строительство объектов Олимпиады в Сочи, фотографировал в Тюмени, Салехарде, теперь в Челябинске.

- Да, пришлось много попутешествовать. Работая на Кубани с редакционным заданием, попал на коньячный завод в городе Темрюк. Там такие погреба! Дубовые бочки по 500 литров каждая. Спирт выдерживается по несколько десятков лет, - вспоминает историю снимка Александр Бейфус. – Мой «экскурсовод» - молодая девушка-практикантка. И так она хорошо все рассказала, все пояснила и так здорово смотрелась на фоне этих громадных бочек с благородным напитком! Молодость и вековые традиции виноделов. Такой вот колорит. Сделал всего два снимка. Один из них отправил на конкурс в номинации «Лучший молодой специалист». Жюри признало меня победителем.

Александр Бейфус Фото: Валентина ВАГАНОВА

СПРАВКА «КП»

В 2020 году на Всероссийский конкурс «Лица труда» было прислано более двух тысяч работ со всех регионов России. В течение двух месяцев авторы присылали свои фотографии на электронный адрес портала ИД «Комсомольская правда» www.kp.ru. В этом году жюри выбрало лучшие работы в семи номинациях:

«Лучший портрет Человека труда»

«Любимая работа»;

«Лучший молодой специалист»;

«Лучший портрет наставника»;

«Мой ветеран» - номинация к 75-летию Великой Победы;

«Современные герои» - номинация, посвященная самоотверженному труду врачей и медицинских работников).