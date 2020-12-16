Выбираем лучшего спортсмена - 2020

И все же после весеннего локдауна жизнь на аренах стала оживать Фото: Shutterstock

Пандемия нанесла сильный удар по 2020-му спортивному году. Начиная с марта, были отменены десятки крупнейших международных стартов. У фигуристов в январе успели провести чемпионат Европы, а вот первенство мира уже нет. Не состоялся чемпионат мира по хоккею. А потом перенесли на год Олимпийские игры-2020 в Токио. Были сдвинуты на осень теннисные турниры Большого «Ролан Гаррос» и US Open, а Уимблдон и вовсе решили не проводить…

И все же после весеннего локдауна жизнь на аренах стала оживать. Футболисты все доиграли прерванный чемпионат России, в котором золото взял «Зенит». А почти все другие наши игровые вида спорта подвели черту по весенним результатам и начали осенью новый сезон с чистого листа. При этом, на всех соревнованиях было ограничено число зрителей, а часть из них проходила вообще при пустых трибунах.

Но даже в этой ситуации было множество ярких побед. Известные мастера подтвердили свой класс, появились новые имена. Увы, в них нет представителей таких популярных видов спорта, как легкая атлетика, плавание, фехтование, у которых просто не было возможности отличиться. Тем ни менее список российских спортсменов, которые сумели блеснуть в этом году, оказался очень солидным. Он составлен в хронологическом порядке победных событий. Кто, на ваш взгляд, самый-самый…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Проиграл только Леброну Джеймсу": Хабиб Нурмагомедов занял второе место среди самых успешных спортсменов 2020 года

Американский журнал составил рейтинг самых ярких спортивных звезд (подробности).