Агафье Лыковой на Новый год подарят новый дом

Агафья Лыкова уже много лет живет одна в труднодоступной местности верховьев реки Абакан в Хакасии. Фото: Данил БАРАШКОВ

У самой известной отшельницы страны – Агафьи Лыковой – скоро появится новый дом. Крепкую избу построят как раз к Новому году.

После смерти всех членов семьи Агафья Лыкова уже много лет живет одна в труднодоступной местности верховьев реки Абакан в Хакасии. Однако в этом году у пожилой женщины возникли проблемы с подготовкой к зиме, и она решилась обратиться за помощью к Олегу Дерипаске.

Известный промышленник сразу же согласился помочь женщине. Ранее он уже обеспечивал ее продуктами и хозяйственно-бытовыми принадлежностями, также он направил к ней помощника, без которого 76-летняя отшельница уже не справляется с хозяйством.

Самой большой сложностью оказалась доставка необходимых материалов в верховья реки Абакан. Но эта проблема была решена, сейчас строители уже подготовили фундамент и почти завершили укладку стен.

Ожидается, что до конца недели каркас будет возведен, а к новогодним праздникам таежная отшельница уже сможет переехать в новый дом.