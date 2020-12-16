Коронавирус у Натана Аподаки: звезда TikTok просит молиться за его здоровье

37-летний мужчина хоть и не стар, но не знает, справится ли его иммунитет со столь серьезным заболеванием

Житель Соединенных Штатов Натан Аподака, прославившийся в популярной соцсети TikTok, сообщил своим подписчикам, что заболел коронавирусом.

У себя на странице он опубликовал фотографию положительного результата теста и попросил помолиться за его здоровье.

37-летний мужчина хоть и не стар, но не знает, справится ли его иммунитет со столь серьезным заболеванием.

«Цените каждое мгновение своей жизни, - написал Натан Аподака. – И будьте благословенны. Помолитесь, пожалуйста, обо мне».

Аподака рассказал, что заболел почти сразу же после того, как COVID-19 подтвердился у его подруги Эстелы Чавес. Влюбленные сдали тесты после того, как вернулись из Лос-Анджелеса. Еще в поездке их начал беспокоить кашель, заложенность носа, головная боль и ломота в теле. Первой заболела девушка, а потом и сам Натан.

Аподака стал известным буквально в одночасье. Он опубликовал в соцсети видео, мгновенно сделавшим его знаменитым.

Однажды, проехав несколько километров, его старенький автомобиль остановился – сел аккумулятор. Тогда Натан достал из багажника скейтборд, бутылку газировки, закрыл машину и поехал по трассе. А чтобы не было скучно, он снимал сам себя на телефон, произнося смешные фразы и распевая на смешной манер песни рок-группы Fleetwood Mac.

Житель Соединенных Штатов Натан Аподака, прославившийся в популярной соцсети TikTok, сообщил своим подписчикам, что заболел коронавирусом

В первые дни, после того как видео попало в соцсеть, оно набрало 27 миллионов просмотров.

Представители компании, чью газировку Аподака пил на видео, подарили ему красный внедорожник и ящик напитка. А в качестве вознаграждения за популярное видео соцсеть выплатила ему 10 тысяч долларов.

И сейчас дела у мужчины, за исключением его болезни, в принципе, неплохи.

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