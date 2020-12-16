Тела матери и сына обнаружили в запертой квартире в Москве

О том, как погибли пожилые мать и сын, выясняет полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились встревоженные родственники, которые несколько дней не могли дозвониться до 89-летней Ирины Павловны* и ее 69-летнего сына Ивана П.* Мужчина с матерью проживали в Москве на улице Челябинская, куда и был направлен наряд полиции. Оперативникам дверь никто не открыл, а соседи сказали, что не видели пенсионеров уже много дней. Полицейские вызвали на место сотрудников МЧС, которые помогли им вскрыть дверь в квартиру.

«Попав в квартиру сотрудники полиции обнаружили тело 69-летнего Ивана П.* лежащее в прихожей у входной двери. Тело его 89-летней матери лежало чуть поодаль, в коридоре рядом со входом в туалет. В ходе предварительного осмотра, медики констатировали, что смерть пенсионеров наступила примерно в одно время около 5-7 суток назад. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Дверь в квартиру была заперта изнутри», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку, а тела скончавшихся матери и сына направлены на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти пенсионеров. Неизвестно, пытались ли пожилые мать и сын позвать на помощь и выбраться из квартиры, или положение тел в коридоре у входной двери просто совпадение. На все эти вопросы предстоит ответить следователям после получения результатов медэкспертизы.

* - имена изменены.