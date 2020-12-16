Таиланд вернул безвизовый режим для россиян. Но карантин оставил

Россиянам открыли путь на некоторые зарубежные курорты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таиланд снова можно поехать без визы. Увы, остается много других ограничений, но в любом случае новость позитивная – ею порадовали в Посольстве Королевства Таиланд в Российской Федерации и Московском офисе туристического управления Таиланда.

До пандемии для поездки в Таиланд визы россиянам были не нужны. Весной 2020 года действие безвизового режима приостановили. Теперь вернули. С 15 декабря гражданам РФ для путешествия в королевство сроком до 30 дней виза снова не нужна.

Однако остаются другие ограничения:

- перед вылетом необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте МИД Таиланда. Нужно заполнить заявление и загрузить страницу загранпаспорта со своими данными, его рассмотрят в течение 3 рабочих дней. После одобрения заявки у путешественника будет 15 дней на покупку билета и бронирование отеля для карантина (об этом ниже). Если не уложиться в срок, заявление на въезд надо будет подавать снова. Руководство по получению сертификата на русском языке можно скачать на сайте Посольства Королевства Таиланд в РФ.

- обязательна медицинская страховка на все время пребывания в Таиланде, покрывающая в том числе COVID-19, на сумму не менее 100 000 долларов США. Лечение коронавируса сейчас входит практически во все полисы для путешественников. Но важен размер покрытия (бывают полисы на 30 или 50 тысяч долларов, они в данном случае не подойдут).

- медицинская справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления. На английском языке или на русском языке с нотариально заверенным переводом на английский язык.

- справка об отсутствии COVID с результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Тоже на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом.

- все иностранцы, прибывающие в королевство, должны за свой счет пройти 15-дневный карантин в специально предназначенных для этого отелях: Alternative State Quarantine в Бангкоке и Alternative Local Quarantine в других провинциях Таиланда. Подобрать и забронировать отель для карантина необходимо заранее на сайтах https://asq.locanation.com/ и https://www.agoda.com/ru-ru/quarantineTH. Подтверждение бронирования нужно будет прдеъявить при регистрации на рейс в Таиланд. Гостиниц для карантина более сотни, в том числе пятизвездочные. Две недели обойдутся минимум в 30 тысяч бат на человека (около 75 тысяч рублей), в среднем же 50 – 60 тысяч бат, то есть больше 100 тысяч рублей.

Прямых рейсов из России в Таиланд сейчас нет. Российские авиакомпании готовятся возобновлению полетов в Бангкок, хотя официально Оперативный штаб об этом пока не объявил. Но в расписании “Аэрофлота” значатся рейсы с 7 января, а S7 планирует летать в тайскую столицу из Новосибирска уже с 26 декабря. Все это вдохновляет. Но с покупкой билетов на прямые рейсы надежнее не рисковать, а дождаться официального возобновления авиасообщения. Пока же путешественники могут добраться в Таиланд со стыковками: Emirates через Дубай, KLM через Амстердам, Turkish Airlines через Стамбул.

КСТАТИ

“Карантинить” в Таиланде можно красиво. Министерство общественного здравоохранения разрешило иностранцам проводить обязательный 15-дневный карантин по прибытии в гольф-отелях. Причем не обязательно сидеть в номере – можно играть в гольф и заниматься другими активными видами спорта. А это, согласитесь, больше похоже на отпуск, чем на строгую изоляцию.