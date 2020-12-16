Наследие под угрозой: кто мешает исполнить последнюю волю Валентина Гафта

Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 г на 86-м году жизни. Фото: Тимур ХАНОВ

Уход Валентина Гафта, несмотря на затяжную болезнь, стал потрясением для близких. Друг актера Никас Сафронов, который общался с ним около 30 лет, теперь хочет исполнить последнюю волю Гафта - выпустить совместную книгу. Их сборники выходили уже не раз, а в этом году свет должно было увидеть новое издание. 185 стихотворений и эпиграмм Гафта - 185 иллюстраций Сафронова. Но оказалось, не все так просто.

- Он так ждал это издание, скромно говорил: "Я хочу, чтобы все узнали, что я неплохой поэт", - поделился с kp.ru Никас Сафронов. - Предыдущую книгу мы выпустили в прошлом году - она разлетелась, как блинчики. Я Вале выдал 300 тысяч - гонорар за нас двоих. И он, видя такой результат, был очень счастлив. Мы запланировали новую книгу, всю зиму я готовил к ней иллюстрации. Рассчитывали выпустить к книжной ярмарке, но вдруг появилось другое издательство, которым Гафт выдал эксклюзивные права на публикацию еще раньше. Они сразу объявили: "Если вы напечатаете книгу в другом месте, мы подадим на вас в суд".

Главная проблема заключается в том, что денег на выпуск сборника у второго издательства нет. Цена вопроса - 1 - 1,5 млн рублей, но вот уже несколько месяцев компания не может найти финансы. Получается замкнутый круг: издатель, который владеет правами, не имеет возможностей, а издатель с деньгами не имеет прав на печать. Вопрос можно было бы урегулировать в суде, но судиться художник не хотел, чтобы вокруг имени Гафта были скандалы, тем более, что друг уже сильно болел.

- Попытался договориться: мол, ребята, давайте я сам издам книгу. - "Пожалуйста, но тогда вы нам должны заплатить по 175 рублей отчислений за каждый экземпляр", - ответили мне (при тираже в 5000 экземпляров, например, это уже под 900 тысяч рублей за право печати плюс расходы на типографию, продвижение и т.д. - Ред.), - продолжает знаменитый портретист. - Я был в шоке: это же для Гафта, будьте милосердными! Но ответ один: у нас нет денег. Обещали выпустить нашу книгу на Новый год, но до сих пор никаких подвижек. При всем уважении, так себя не ведут. Мы должны почтить память Вали, но как, если сталкиваешься с таким цинизмом? Конечно, надо было выпустить это издание еще при жизни, чтобы Гафт порадовался, чтобы семья получила средства на его лечение. Я бы сам все экземпляры продал на выставках, и весь свой гонорар отдал бы семье Вали.

Художник Никас Сафронов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художник уверен: Гафт при жизни был человеком наивным и доверчивым, поэтому всем желающим раздал разрешающие документы на публикацию своих произведений: и издательствам, и друзьям-знакомым. И все они теперь претендуют на авторские права.

- Получается, что права не в полной мере перешли к вдове Оле Остроумовой, - беспокоится Сафронов. - Почему так случилось? Дело в том, что Валя до конца не был уверен, что он настоящий поэт. И ему было так удивительно, что его кто-то печатает, что какие-то деньги за это дают... Он не думал о богатстве, жил очень скромно. До болезни все деньги отдавал родственникам в Израиль, а потом и ему самому на лечение потребовались приличные суммы. Палата в частной больнице, где он лежал, обходилась в 12,5 тысяч рублей в день. А иногда вместе с процедурами выходило по 100 тысяч за 2-3 дня. И он лежал там довольно долго, я к нему приезжал много раз. Может, кто-то помогал семье, я не знаю. Но Оля всегда очень скромно и с достоинством говорила: "У нас все есть, нам ничего не надо". Они, как люди гордые, никогда не показывали, что нуждаются.

Во время церемонии прощания с Валентином Гафтом в московском театре `Современник`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, для Сафронова удивительно, что артиста такого масштаба похоронили на Троекуровском, а не Новодевичьем кладбище, где находятся могилы выдающихся деятелей культуры и искусства.

- К сожалению, Гафту недодали почестей, которых он заслуживал, - уверен художник. - Он ведь последний из могикан: Казаков, Табаков, Говорухин, Гафт... Если бы была жива Галина Борисовна Волчек, которая обожала Валечку, она бы, конечно, пробила ему Новодевичье кладбище. Тут нужен определенный блат, чтобы кто-то вышел с инициативой, посодействовал. Но никого не нашлось. В театре были раздоры, а Оля, жена, считала нескромным попросить...

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