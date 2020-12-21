«О пенсии и не только»: Финансовый дневник российской пенсионерки

Алевтина Михайловна вышла на пенсию пару лет назад. А этой осенью по совету сына перевела пенсию в Почта Банк. Причем ей даже идти никуда не пришлось. Сын оставил заявку на сайте - и вскоре сотрудник банка перезвонил, приехал домой и оформил все документы. Но пусть она сама все расскажет…

«Первое время я по привычке ходила в отделение и снимала всю сумму без остатка. А потом мне пояснили, что, если держать сумму на сберегательном счете, на него будут каждый месяц капать проценты. Теперь я за год 13-ю пенсию накапливаю! Расплачиваться картой в магазине или аптеке оказалось удобнее, чем каждый раз доставать кошелек и тормозить всю очередь на кассе. А еще и выгоднее - с каждой покупки в аптеке, на автозаправках и за ж/д билеты мне банк возвращает 3% кешбэка.

Кстати, недавно ходила на рынок и поняла, что не хватает денег в кошельке. Хорошо, что там поблизости был банкомат. Ну что делать, думаю, заплачу комиссию. Не бежать же до ближайшего отделения АО "Почта Банк". Сняла, смотрю, все деньги выдали без комиссии. Оказывается, пенсионеры в Почта Банке могут снимать до 10 тысяч рублей в месяц в банкомате любого банка безо всякой комиссии. Все расходы банк берет на себя. Приятно, однако.

На днях у меня гостила внучка Катя - полдня просидела в телефоне, переписываясь с друзьями и листая соцсети. Бабуль, говорит она мне, теперь ведь все в телефоне. Вот ты по старинке каждый месяц ходишь в банк, чтобы через терминал платить за квартиру. Давай я тебе мобильное приложение банка установлю, в нем и будешь все оплачивать - за квартиру, за мобильный, да за что угодно! Я сначала сомневалась, но она взяла мой телефон, быстро все сделала и научила меня. И рассказала об основных правилах безопасности. Главное - никому не говорить СМС-код, который приходит для подтверждения операции, и никогда не отдавать свой телефон в чужие руки. Я выписала правила на отдельный листочек и повесила на холодильнике.

Неси, бабуль, свои платежки за коммуналку!» - скомандовала мне внучка. Я их храню скрупулезно. И всегда считаю, сколько уходит на электричество, а сколько - на холодную и горячую воду. А еще каждый раз комиссию плачу. В общем, взяли с ней все платежки и вместе настроили шаблоны. Оказывается, в Почта Банке за все платежи комиссию не берут - «коммуналка», мобильная связь, интернет, государственные услуги и штрафы и пр. Теперь буду знать и пользоваться.

Все и правда оказалось несложно, нужно только привыкнуть. Теперь я могу в мобильном приложении перевести деньги по номеру телефона или карты. Главное - правильно ввести номер телефона или выбрать нужный из телефонной книги. Оказывается, можно переводить деньги кому угодно и не платить за это комиссию, если сумма перевода не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Мне этого за глаза хватит. Ну теперь внучке подарок сделаю на 16-летие. Папа ей тоже завел карту в Почта Банке, и теперь все карманные расходы переводит туда. Вот и я теперь по-современному ее поздравлю. Пусть сама выберет, что ей нужнее.

Так получается, что я всю жизнь откладываю деньги. Даже на пенсии живу по тому же принципу. В общем, у меня накопилась приличная сумма. По совету и по инструкциям сына открыла в том же мобильном приложении вклад (сейчас под Новый год банки дают повышенные проценты, сказал он). Оказалось, что и для этого не надо ходить в банк. Я-то думала, что придется идти в отделение, подписывать кучу бумаг, нести деньги наличными. Вторую половину оставила на пенсионном счете. По нему дают 5% годовых, почти как вклад, буду держать их на нем. Да и мало ли, вдруг срочно понадобятся деньги - всегда смогу снять.

Родственники мои живут в разных городах, жизнь раскидала за многие километры. Поэтому подарочки родным я отправляю по старинке - обычной почтой. Там перед праздниками, скорее всего, будет сумасшествие. Все получают посылки и заказы из интернет-магазинов. Но с приложением от Почта Банка, как выяснилось, можно пройти без очереди. Значит, завтра куплю все нужное и начну паковать подарки, чтобы к Новому году они точно дошли. А если денег не хватит, оформлю небольшой кредит. Из «Запасного кошелька» можно брать в долг у Почта Банка до 10 тысяч рублей. И если погасить весь долг в течение месяца, то платить проценты не придется.

В общем, могу сказать, что чувствую себя помолодевшей и жутко современной. И даже немного горжусь собой, что освоила эту науку. Спасибо сыну и внучке. Когда-то я их учила, а теперь они меня. Кстати, я теперь, как это нынче принято говорить, как VIP-клиент в Почта Банке. Могу звонить на выделенную линию для пенсионеров и даже бесплатно консультироваться по телефону по медицинским, социальным и юридическим вопросам. Завтра позвоню узнаю, как записаться на программу «Московское долголетие», хочу спортом заняться».

Исполнитель комиксов журнал «Огонек» (ИД «Коммерсантъ»)