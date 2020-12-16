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Байдена призвали не идти по стопам Обамы

Экс-советница Трампа уверена, что демократу необходимо пересмотреть свое отношение к России
Юрий МАЙБОРОДА
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Байдену не стоит становиться копией Обамы, так как мир за это время сильно изменился

Байдену не стоит становиться копией Обамы, так как мир за это время сильно изменился

Фото: REUTERS

Бывший старший директор по России Совета нацбезопасности при президенте США Фиона Хилл предостерегла Байдена от пренебрежительного отношения к России.

Именно такую позицию, по ее мнению, занимал 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама, называвший РФ «региональной державой».

Джо Байден, судя по всему, намерен во многом продолжать такую же линию в отношении Москвы. Например, многие из представленных им кандидатов на ключевые посты в Белом доме занимали различные должности в администрации первого и пока единственного темнокожего президента США.

По мнению Хилл, Байдену не стоит становиться копией Обамы, так как мир за это время сильно изменился, и администрации нового президента придется вести себя иначе. Решать такие вопросы как борьба с изменением климата, контроль над вооружениями, проблемы, вызванные пандемией, и многие другие придется несмотря на разногласия между странами, и помощникам Байдена необходимо будет налаживать контакт с российскими коллегами.

Фиона Хилл покинула Белый дом летом прошлого года, до этого времени она была одним из ключевых советников Трампа по вопросам России.

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