Стоимость рабочей силы выросла в 2,5 раза, оценил эксперт

Рабочие из южных республик покинули Россию из-за пандемии. Каким теперь станет рынок труда в стране? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если Россия не откроет границы для мигрантов во второй половине следующего года, то миграционный рынок может изменится навсегда. Дело в том, что платить работодателям придется больше и чаще коренному населению страны. А иначе им просто придется закрыть свой бизнес.

Об этом свидетельствуют цифры миграционной ситуации, которые опубликовало МВД России. В статистике говорится, что в разные годы насчитывалось порядка 9-11 миллионов мигрантов по стране, а в этом году "их численность постепенно снижалась, а в настоящее время составила 6,3 миллиона".

При этом в ведомстве отметили, что из этих 6 миллионов разрешение на временное проживание или вид на жительство есть только у миллиона.

В перспективе, для экономики России все эти ограничения с пандемией могут оказать положительный эффект, считает заместитель председателя Совета ветеранов Центрального аппарата Главного управления по вопросам миграции МВД России Станислав Чернышев.

- Мы приблизились к рекордным показателям: в месяц 70-80 тысяч таджиков покидает Россию. Все сухопутные границы со странами закрыты. Через воздушные гавани пускают только высококвалифицированных специалистов с документами или на лечение по медицинским показаниям. Но пограничники уже стали разбираться в эпикризах и отсеивать тех, у кого "воспаление хитрости". Дефицит рабочей силы среди разнорабочих катастрофический: сегодня был в киргизском посольстве и там от наших работодателей скопилось заявок на 20 тысяч человек. Еженедельно из Киргизии прилетает 2 самолета, которые доставляют в Россию всего 500 человек. Потому, стоимость рабочей силы с сентября этого года выросла в 2,5 раза. Много проблем появилось с трудоустройством мигрантов, которые слышали об миграционной амнистии, об упрощении регистрации, но решили даже не продлевать разрешения на работу. Соответственно, они также могут в перспективе лишиться права законного возвращения в Россию. Многие это понимают, а потому многие требуют от деньги за работу вперед или вечером. Если работодатель не платит вечером, то утром они не приходят. Все это говорит о том, что полагаться на такую временную рабочую силу скоро станет невозможно, - заявил kp.ru Станислав Чернышев.

Он отметил, что рост стоимости рабочей силы мог бы привлечь на стройки и российскую молодежь, если бы та "имела за спиной хоть какое-то профессиональное обучение".

- К сожалению, систему подготовки молодых российских специалистов строительных специальностей мы частично утратили. Сегодня наша молодежь приходит на объекты к работодателям, чтобы поставить печать об отказе в работе для центра занятости, где в среднем платят 7 тысяч по безработице. Когда такого соискателя спрашивают на стройке, а как ты собираешься жить на эти деньги, он отвечает, что у них компания 30 человек и 200 тысяч в месяц "вполне хватает на бухло".

А вот мусульмане хоть в массе своей не пьют, но и жить в России не планируют. Они приезжают, чтобы заработать, конвертировать деньги в валюту и отправить средства семье. При этом отчислений в бюджет от них становится все меньше: в условиях пандемии "сократилось и количество оформленных разрешений на работу иностранным гражданам, в том числе высококвалифицированным специалистам". Об этом также говорится в сообщении МВД России. Вот и выходит, что мигранты вновь уходят в тень.