За 14 лет детская смертность на дорогах России снизилась в 2,5 раза

Школьники демонстрируют безопасное поведение на дорогах как в качестве пешеходов, так и в качестве водителей. Фото: ГУОБДД МВД России

16 декабря представители Минпросвещения и ГУОБДД МВД России подвели итоги всероссийских акций, главная цель которых – научить школьников безопасному поведению на дорогах. Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин отметил, что органы внутренних дел плотно работают над решением это задачи с 2006 года, когда стартовала первая целевая программа повышения безопасности дорожного движения (в 2020 году завершается уже вторая).

«Итогом работы за эти 14 лет стало снижение уровня детской смертности в ДТП в 2,5 раза, в абсолютных цифрах это с 1276 до 562 в 2019 году, – сообщил Владимир Кузин. - Цифры очень значительные и отмечают действительность этой работы, которая проводилась в течение 14 лет».

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, Минпросвещения и Госавтоинспекции удалось провести запланированные на 2020 год мероприятия в дистанционном.

Так, в финале всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» приняли участие команды из 85 регионов России, то есть 340 человек. Победителями финала стала команда ЮИД республики Татарстан. Второе и третье место заняли ребята из города Севастополь и Липецкой области.

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям», и Интернет-олимпиада для школьников и подростков на знание правил дорожного движения также предполагали командное участие. Охват обоих мероприятий составил примерно 24 000 человек.

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» в 2020 году также имел большой успех. На рассмотрение Экспертного жюри поступило 3 298 работ.

Организаторы Конкурса и Эксперты единогласны в том, что с каждым годом сложнее выбирать победителей, все Конкурсные работы достойны высокой оценки. Данный факт свидетельствует о внимании общества к проблемам безопасности на дорогах и росте общего уровня знаний Правил дорожного движения.

Участники всех мероприятий получат сертификаты, подтверждающие успешное участие в социально-значимых проектах всероссийского уровня, а победители – дипломы и ценные подарки.

«Мы планируем развивать систему дополнительного образования в части создания отдельных дополнительных образовательных программ по обучению детей безопасному поведению на дорогах, - отметила замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Костыряченко.

Также Минпросвещения в 2021 году уделит внимание развитию центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По словам эксперта, на сегодня таких центров всего 120 на всю Россию, но министерство будет стремиться создать их в каждом регионе. Кроме того, рассматривается вопрос о создании окружных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.