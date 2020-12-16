В Госдуму внесен законопроект о гаражной амнистии: что за строения под нее попадут

Законопроект о гаражной амнистии внесен в Госдуму.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В следующем году в России может начаться гаражная амнистия, которая предположительно затронет около 4,5 миллионов россиян. Законопроект о ней сегодня, 16 декабря, внесен в Госдуму.
Суть проблемы давно известна. Почти в любом российском городе полно не зарегистрированных должным образом гаражей. И оформить их по действующему законодательству никак не получается — не хватает документов. Хотя гараж при этом может находиться во вполне легально созданном когда-то гаражно-строительном кооперативе. Это создает массу проблем и социальную напряженность. Ведь если гараж не зарегистрирован в собственность, его можно в любой момент лишиться, причем без всякой компенсации — ежели земля понадобится властям для чего-то другого.
Законопроект позволяет оформить права на гараж в упрощенном порядке, по документам, которые так или иначе косвенно подтверждают, что конкретный гражданин — его владелец, а не самозванец. Например, о выплате пая в гаражном кооперативе, о распределении гаража, «старым» советским документам технической инвентаризации и т. п.
Порядок действий, как заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, будет такой:
- Граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно.
ВАЖНО!
Какие гаражи попадут под амнистию
- Возведены до 31 декабря 2004 года (дата введения в действие Градостроительного кодекса)
- Это капитальные строения (не ракушки), у них есть фундамент и стены
- Должны быть одноэтажными, без жилых помещений
- Могут входить в состав гаражно- строительного кооператива или быть отдельной постройкой
- Земля, на которой расположен гараж, находится в ведении государства
На что амнистия распространяться не будет
- Самострои
- Поземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах
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Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову во время визита в «Комсомольскую Правду (подробности)