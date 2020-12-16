«Заяц не может уговорить медведя. Медведь его съест»: Украинский генерал рассказал, насколько Киев слабее Москвы

Украина намерена закончить войну на Донбассе только силой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель секретаря СНБО - Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос рассказал изданию «Обозреватель» - может ли Зеленский закончить войну в Донбассе.

– Возможно, такие амбиции есть. Закончить войну есть желание. Но вопрос - какой ценой.

Естественно, украинский генерал при этом не имеет в виду никакого мирного договора с республиками Донбасса. По его мнению — все решает соотношение сил. Причем, не сил Киева и Донецка с Луганском. Кривонос сразу же мерится силой с Москвой.

- Надо строить политику не с позиции – "давайте договоримся", а "давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать", - говорит замсекретаря СНБО Украины.

Дело в том, что Москва всего лишь требует четкого выполнения Минских соглашений. А Украина мечтает о поглощении Донбасса на своих условиях. И Кривонос признает, что Россия на это не согласится. Правда, украинский генерал сводит это, как принято в Киеве, к персоне Путина.

Сергей Кривонос был назначен Порошенко заместителем Секретаря СНБО Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Путин, как Верховный главнокомандующий Российских вооруженных сил, никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным, и это падение его престижа в глазах собственного народа, - рассуждает украинский генерал.

Какой же выход? Ведь если мериться силой с Россией, у Украины, похоже, шансов нет. И это генерал Кривонос, по крайней мере, честно признает.

- Сейчас мы не так сильны, - произносит он. - С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь.

Ну хотя бы после такого собственного признания украинский военачальник должен сделать вывод, что нужно заканчивать войну в Донбассе?

Нет же. Ни о каком замирении с ДНР и ЛНР речи он не ведет.

- Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии, - говорит Кривонос.

Что ж, по крайней мере честно. Вариант прекращения войны в Донбассе украинские генералы даже не рассматривают. Для них это непостижимо. И даже неинтересно. Им нужна шкура русского медведя. Или хотя бы — что бы он не мешал намотать Донбасс на гусеницы. Стоял бы в стороне, смотрел на это и не дергался.

Понятно, что Россия этого не допустит.

Как понятно, что и Украина вряд ли в обозримом будущем станет мощнее России. Ну не может заяц вырасти до медведя.

Но договариваться с другими зайцами — с Донбасса — жевто-блакитный заяц не согласен. Видимо, в душе считая себя тоже медведем. Главное при этом — не смотреть в зеркало.

И желательно, чтоб не пришел настоящий медведь и не навел в лесу порядок.

Но в таком случае от Украины подвижек к миру можно даже не ждать. И не надеяться.

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