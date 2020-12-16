Садисту из Оренбуржья грозит до пяти лет лишения свободы за выброшенных из окна котят

Рецидивист сядет в тюрьму за смерть котят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оренбургской области семейная ссора переросла в настоящий акт казни: ранее судимый житель села Домбаровка настолько рассвирепел, что в пылу гнева выбросил с балкона четвертого этажа троих малюток-котят. Все домашние питомцы погибли.

В итоге, в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее их гибель". Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Это злодеяние, совершенное в отношении нескольких животных, влечет достаточно серьезное наказание. В лучшем случае, садисту грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Можно "заработать" исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет. А в худшем случае, мужчина может лишиться свободы на срок от трёх до пяти лет. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором района, направлено в суд для рассмотрения.

Как отметил адвокат ННО "Оренбургская областная коллегия адвокатов" Игорь Бакуменко, это очень редкая статья, и в его практике не было похожих дел.

- Суд назначает наказание с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, наличия (отсутствия) смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. В случае, если лицо впервые совершило преступление, суды, как правило, назначают наказание, не связанное с лишением свободы, - считает Бакуменко.

Отметим, ранее мужчина уже был судим за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством, поэтому, у садиста из Оренбуржья есть все шансы получить реальный срок.