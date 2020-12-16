«Лишь бы деньги платили»: почти половина россиян согласна получать зарплату в конверте

Многие россияне согласны на "черную" зарплату. Фото: Анастасия Осипова

По данным социологов, за последние три месяца выросло число россиян, которые согласны получать зарплату в конверте. Аналитики SuperJob опросили 1600 респондентов по всей стране и выяснили: если три месяца назад на «серую» зарплату были согласны 39% россиян, то сейчас – уже 44%. Такую схему оплаты труда больше приветствуют мужчины - 49% против 39% дам.

Если говорить про нынешний год, то самым высоким этот показатель был в апреле – тогда 46% сограждан не возражали против зарплаты в конверте. К лету ограничения постепенно снимались, россияне стали более уверены в себе, поэтому в августе-сентябре цифра снизилась. А к зиме вместе со второй волной коронавируса ситуация практически вернулась к весенним показателям.

По мнению экономического эксперта Антона Шабанова, у этой ситуации есть две причины.

- Во-первых, в стране довольно-таки большая проблема с работой. Многие потеряли рабочие места и сейчас людям, что называется, не до жиру, - объясняет Шабанов. - Если есть хоть какое-то предложение о работе, то уже неважно, какая там зарплата - «черная», «серая» или «белая». Главное - получить хоть какие-то деньги на жизнь. Во-вторых, не нужно забывать о смысле налогов. Люди готовы их платить, чтобы в конце жизни получать достойную пенсию. А что в последние годы творится с нашей пенсионной системой? В глобальном смысле никаких прорывных изменений не произошло. Зачем платить налоги, если потом хорошей пенсии у меня не будет? Поэтому люди так и реагируют, все больше соглашаясь на «серые» или полностью «черные» выплаты по своей заработной плате.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число россиян, согласных получать «серую» зарплату

Февраль 2009 - 60%

Январь 2011 - 51%

Март 2013 - 47%

Март 2014 - 48%

Март 2015 - 44%

Декабрь 2015 - 41%

Март 2016 - 44%

Октябрь 2016 - 47%

Март 2017 - 40%

Июнь 2017 - 41%

Октябрь 2017 - 42%

Март 2018 - 39%

Июль 2018 - 46%

Сентябрь 2018 - 42%

Сентябрь 2019 - 43%

Апрель 2020 - 46%

Май 2020 - 43%

Июнь 2020 - 41%

Август 2020 - 39%

Сентябрь 2020 - 39%

Декабрь 2020 - 44%

По данным SuperJob.