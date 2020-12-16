Медведев стал автором нового мема: «Все у нас вразнотык»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уже давно стал автором и героем многих интернет-мемов. В среду он изобрел еще один. Дело было на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Медведев призвал всех работать слаженно, а заодно и обозначил главную проблему России.

- Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками, - заявил Медведев.

Определение «вразнотык» тут же подхватили интернет пользователи. Напомним, ранее мемами стали такие произнесенные Дмитрием Медведевым фразы, как «денег нет, но вы держитесь» и «все, что я говорю, в граните отливается» . Также благодаря Медведеву появился мем «Верни мне мой 2007-й». Это произошло после того, как Медведев заявил, что 2007 год не вернуть, справедливо заметив, что на дворе (на время появления мема) стоял 2011-й.

Между тем на совещании у Медведева в среду обсуждались весьма серьезные вещи. Зампред Совбеза призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций.

По словам Медведева, представители разных уровней власти должны точно знать, что им делать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Такого рода регламенты должны быть подготовлены в самые короткие сроки, - отметил Медведев.

Он также заявил, что россиян нужно лучше информировать о применении медикаментов, в том числе противомикробных.

- Нужно компетентно и на доступном уровне обсуждать с людьми профилактику вирусных заболеваний, важность вакцинации для сохранения здоровья, а также вред самолечения и бесконтрольного приема медикаментов, включая пресловутые антибиотики, которые у нас принято принимать по самым разным поводам, - сказал Медведев.

Он отметил, что долгое время антибиотики бесконтрольно применялись в здравоохранении и в ветеринарии, что привело к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, которые определяют устойчивость к медицинским препаратам.

- Более 700 тысяч смертей в год связаны именно с антимикробной устойчивостью. В ближайшие годы эта цифра может значительно увеличиться, в том числе в результате борьбы с пандемией нового коронавируса, - сказал Медведев.

По его словам, «подобные микроорганизмы потенциально могут использоваться и в качестве мощного биологического оружия».

- Нам нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности. Предлагается подумать над созданием сети региональных лабораторий, использующих молекулярные методы тестирования, - сказал Медведев.