Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

ДЦП – диагноз, но не приговор!

Помогать друг другу свойственно хорошим людям: никто не застрахован от бед. Тем более, что скоро волшебный новогодний праздник, когда мы сами творим лучшие чудеса на свете
Марина АНИКЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Марьям нужна дорогостоящая операция, чтобы девочка могла двигаться и жить полноценно

Марьям нужна дорогостоящая операция, чтобы девочка могла двигаться и жить полноценно

Дети – гости в нашей жизни. Но самые дорогие. И пока они с нами – а это всего какие-то 16-18 лет – мы, конечно, стараемся, чтобы с ними было все хорошо. Мы жаждем дать им все лучшее в меру своего понимания об этом и в силу возможностей.

И нет счастливее родителей, которые знают, что с детьми все в порядке.

И нет большего сострадания, чем к больному ребенку…Любая мать в этом случае думает: «Лучше бы это случилось со мной…»

Дина стала мамой почти три года назад – 3 января 2018 года. У нее родилась прекрасная девочка Марьям. Правда, намного раньше срока.

«Накануне ее рождения я гладила живот, приговаривая: «Как же я хочу тебя поскорее обнять», - рассказывает Дина. - И она меня услышала ...Родилась стремительно и слишком рано – шел 6 -й месяц беременности.»

На этом сроке дети махонькие, чуть больше батона белого хлеба …и весят около килограмма. Сами еще не могут дышать, пальчики совсем крохотные – сложно и катетер вставить, и иголку…Используют специальные. Страшно даже подумать об этом, не то, что смотреть. И вообще очень опасно так рано появляться на свет. Дине удалось прижать дочку к сердцу только через две недели. Всё это время она находилась в отделении реанимации на аппарате искусственного дыхания.

Потом они ещё жили какое-то время в больнице, где мама выхаживала свою малышку.

Год после выписки прошел спокойно, наблюдались у всех специалистов. И вдруг, когда Марьям исполнились 1 год и 3 месяца, прозвучал страшный диагноз: ДЦП спастическая диплегия, уровень IV. Прогноз - инвалидная коляска. И приговор врача: «Вы упустили целый год, теперь уже не стоит верить в чудеса».

Еще через полгода усилий девочке поставили твёрдый III уровень по международной классификации моторных функций. Прогноз уже получше - коляска и кратковременное передвижение с опорой при поддержке.

В настоящий момент прошло два года интенсивной реабилитации с целью вывести ребенка на самостоятельное хождение с опорой - и Марьям ходит с ходунками!

И сейчас появилась еще лучшая перспектива.

В детском госпитале Сэнт-Луиса доктор Парк делает операцию на спинном мозге (селективная дорсальная ризотомия), после которой дети с ДЦП уверенно встают на ноги.

За 30 лет его практики появилось много похожих методик проведения этой операции, но результаты именно этой авторской методики очень сильно впечатляют и вселяют большие надежды: дети с ДЦП ходят и бегают!

Невозможно не зацепиться за такую возможность. Конечно, мать делает все, чтобы дочь могла двигаться и жить полноценно.

Но операция стоит почти 60 тыс.долларов, и в одиночку Дине не осилить такого бремени.

В Америке Дину и Марьям готовы принять. Мама и дочка ждут подтверждения даты операции. Рассчитывают на март 2021 года, а это значит, что к концу января нужно уже перечислить всю сумму в госпиталь Сэнт-Луиса…Это уже совсем скоро.

Друзья маленькой семьи организовали сбор средств на операцию и просят откликнуться всех, кто может помочь.

Как это сделать, читайте здесь.

Добрые дела: Твори добро

Рекомендуемые