ДЦП – диагноз, но не приговор!

Марьям нужна дорогостоящая операция, чтобы девочка могла двигаться и жить полноценно

Дети – гости в нашей жизни. Но самые дорогие. И пока они с нами – а это всего какие-то 16-18 лет – мы, конечно, стараемся, чтобы с ними было все хорошо. Мы жаждем дать им все лучшее в меру своего понимания об этом и в силу возможностей.

И нет счастливее родителей, которые знают, что с детьми все в порядке.

И нет большего сострадания, чем к больному ребенку…Любая мать в этом случае думает: «Лучше бы это случилось со мной…»

Дина стала мамой почти три года назад – 3 января 2018 года. У нее родилась прекрасная девочка Марьям. Правда, намного раньше срока.

«Накануне ее рождения я гладила живот, приговаривая: «Как же я хочу тебя поскорее обнять», - рассказывает Дина. - И она меня услышала ...Родилась стремительно и слишком рано – шел 6 -й месяц беременности.»

На этом сроке дети махонькие, чуть больше батона белого хлеба …и весят около килограмма. Сами еще не могут дышать, пальчики совсем крохотные – сложно и катетер вставить, и иголку…Используют специальные. Страшно даже подумать об этом, не то, что смотреть. И вообще очень опасно так рано появляться на свет. Дине удалось прижать дочку к сердцу только через две недели. Всё это время она находилась в отделении реанимации на аппарате искусственного дыхания.

Потом они ещё жили какое-то время в больнице, где мама выхаживала свою малышку.

Год после выписки прошел спокойно, наблюдались у всех специалистов. И вдруг, когда Марьям исполнились 1 год и 3 месяца, прозвучал страшный диагноз: ДЦП спастическая диплегия, уровень IV. Прогноз - инвалидная коляска. И приговор врача: «Вы упустили целый год, теперь уже не стоит верить в чудеса».

Еще через полгода усилий девочке поставили твёрдый III уровень по международной классификации моторных функций. Прогноз уже получше - коляска и кратковременное передвижение с опорой при поддержке.

В настоящий момент прошло два года интенсивной реабилитации с целью вывести ребенка на самостоятельное хождение с опорой - и Марьям ходит с ходунками!

И сейчас появилась еще лучшая перспектива.

В детском госпитале Сэнт-Луиса доктор Парк делает операцию на спинном мозге (селективная дорсальная ризотомия), после которой дети с ДЦП уверенно встают на ноги.

За 30 лет его практики появилось много похожих методик проведения этой операции, но результаты именно этой авторской методики очень сильно впечатляют и вселяют большие надежды: дети с ДЦП ходят и бегают!

Невозможно не зацепиться за такую возможность. Конечно, мать делает все, чтобы дочь могла двигаться и жить полноценно.

Но операция стоит почти 60 тыс.долларов, и в одиночку Дине не осилить такого бремени.

В Америке Дину и Марьям готовы принять. Мама и дочка ждут подтверждения даты операции. Рассчитывают на март 2021 года, а это значит, что к концу января нужно уже перечислить всю сумму в госпиталь Сэнт-Луиса…Это уже совсем скоро.

Друзья маленькой семьи организовали сбор средств на операцию и просят откликнуться всех, кто может помочь.

Как это сделать, читайте здесь.