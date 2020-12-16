Ваш любимый картофель фри в Макдоналдс готовы подарить «Пятёрочка» и Visa

«Более 300 тысяч наших гостей в этом году воспользовались вкусными предложениями в совместных акциях «Пятёрочки» с Макдоналдс, - напомнил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Поэтому мы рады, что наше сотрудничество развивается, и сейчас к нам присоединился ещё один крупный партнёр – платежная система Visa. Вместе мы смогли сделать ещё более привлекательное предложение для гостей «Пятёрочки» - любимый всеми картофель фри в подарок».

Чтобы это случилось, нужно успеть до 21 декабря с Выручай-картой совершить покупку в «Пятёрочке» на сумму от 777 рублей и обязательно оплатить её картой Visa. На чеке будет специальный промокод. Его необходимо до 28 декабря активировать в мобильном приложении «Макдоналдс». Вы получите специальный QR-код, показав который на кассе в любом предприятии быстрого питания Макдоналдс, можно получить порцию любимого картофеля фри в подарок.

Подробную информацию о сроках и правилах проведения акции, подарках и способах их получения можно узнать на сайте www.5ka.ru.

Это вкусное предложение – для вас.