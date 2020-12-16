Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 16 декабря 2020: как лечится Маковецкий и почему скандалит Том Круз

Актер Том Круз на съемках "Миссия невыполнима - 7" в Риме, ноябрь 2020 г. Фото: EAST NEWS

Сегодня, 16 декабря знаменитости сообщили о лечении и выздоровлении после заражения COVID-19.

Лечатся амбулаторно

62-летний Сергей Маковецкий сообщил о легкой форме коронавируса. Заболевание дало о себе знать 10 дней назад – пропало обоняние, течение болезни было похоже на легкое ОРВИ. Тест подтвердил коронавирус, народный артист получил схему лечения. Маковецкий сообщил, что соблюдал все необходимые меры – носил маску, не посещал массовые мероприятия, однако все равно заразился. Сергей Васильевич чувствует себя хорошо, в воскресенье сдает повторный тест. Скорее всего, в конце декабря Маковецкий уже вернется на театральную сцену. Для этого ему нужно получить отрицательный тест на COVID-19. Сергей Васильевич в начале опровергал свое инфицирование, но после того, как коллеги «сдали» артиста - подтвердил информацию. Супруга Маковецкого Елена подтвердила kp.ru, что состояние актера нормальное: «Все в порядке».

53-летняя Рената Литвинова вторую неделю на самоизоляции – под рукой пульсоксиметр, назначенные врачом препараты. Самочувствие в норме. Новости от Литвиновой: «Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично…»

22-летняя Елизавета Туктамышева лечилась дома, чувствовала себя все время течения заболевания хорошо. Сейчас чемпионка мира возобновила тренировки. Фигуристка пережив легкую форму коронавируса, готовится к Чемпионату России по фигурному катанию, который начнется 24 декабря в Челябинске.

Скандалы

58-летний Том Круз на съемках седьмой части «Миссия невыполнима» в Лондоне следит за соблюдением всех норм безопасности, рекомендуемых из-за пандемии. Том Круз не только исполнитель главной роли, но и продюсер проекта, поэтому, когда увидел двух сотрудников, которые находились слишком близко друг к другу у монитора – устроил разбор полетов, не жалея матерных слов (их мы переводить не стали). Круз отчитал сотрудников: «Мы - золотой стандарт. Студии вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Я разговариваю по телефону с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и все они ориентируются на нас и используют нас для создания своих фильмов. Мы создаем тысячи рабочих мест… Ваших извинений мне недостаточно. Я уже говорил вам и теперь требую: если вы не можете следовать правилам - вы уволены. Мы не будем останавливать работу над фильмом: вам ясно? Если я увижу, что вы снова не соблюдаете правила, вы будете уволены…»