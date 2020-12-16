"Попросила налить что-то покрепче": визажист в ужасе от Ольги Бузовой

Ольга Бузова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова угодила в скандал. Визажист из Казани откровенно рассказала о работе с поющей ведущей "Дома-2".

Визажист Эльмира Первякова по сей день с ужасом вспоминает свое сотрудничество с Ольгой Бузовой. А ведь с момента их встречи уже прошло три года. И теперь девушка решила раскрыть правду. По ее словам, она всегда мечтала красить звезд. "Думала, что они все милые и пушистые, и что макияжить их - одно удовольствие. Но мне пришлось снять розовые очки и столкнуться с реальностью. Однажды, несколько лет назад, мне довелось накрасить О.Б. на концерт", - начала свою исповедь девушка в блоге.

Она приехала к назначенному времени в отель, где остановилась Бузова. "О.Б. встретила меня с полотенцем на голове в халате и, окинув взглядом меня с кейсом, не поздоровавшись, начала кричать своему менеджеру: «Я же сказала подъезжать в концертный зал в гримерку! Что она здесь делает?!». Я была в шоке. Стояла остолбеневшая. О.Б. посмотрела на меня и сказала: «Ресницы-то у тебя накладные есть?». После моего неуверенного «да» она ушла", - пишет Эльмира.

После этого Певякова продолжила общение с менеджером Ольги. Помощница звезды велела визажисту приехать в концертный зал в гримерку к назначенному часу. Бузова опоздала на два часа. Но когда артистка приехала, то потребовала высокий барный стул, на котором ее планировали красить, заменить.

"Она начала нервно кричать своим: «Я не буду на этом сидеть! Принесите нормальный стул!»", - рассказала девушка. Чтобы накрасить Ольгу, ей пришлось встать на колени. "Но на «обслугу» же всем ... Самое веселье началось, когда она попросила налить ей что-то «покрепче». После чего находиться с десяти сантиметрах от ее лица и делать макияж было достаточно тяжело из-за терпкого запаха, похожего на коньяк с чаем. Не знаю, что там было намешано. Кульминацией этой ситуации стал кальян. Мне приходилось красить человека, который выдыхал клубы дыма прямо мне в лицо", - в ужасе поведала Эльмира.

С тех пор девушка отказывается работать со звездами. Слишком велико ее разочарование.