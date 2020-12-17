Донской край – территория больших возможностей: губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инвестиционным посланием. Фото: donland.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в восьмой раз выступил с инвестпосланием. Он обратился к предпринимательскому сообществу региона и органам власти, проинформировав их о ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата.

Отметим, что в этом году пандемия внесла свои коррективы, поэтому Василий Юрьевич обратился к аудитории в онлайн-формате.

- Несколько непривычно, но, надеюсь, все-таки эффективно, - начал свою речь глава региона. - Пандемия 2020 года – это беспрецедентный вызов для всей экономики, но это точно не повод, чтобы расслабляться или ждать ее окончания. Работы управленца – это постоянный выбор в условиях ограниченных ресурсов. А уходящий год стал для всех нас чередой самых непростых решений. Президент нашей страны поставил амбициозную задачу – запуск нового инвестиционного цикла, в котором реальный рост инвестиций к 2023 году должен составить 70 процентов. Решить эту задачу предстоит нам с вами.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Губернатор проанализировал экономические итоги уходящего года. Так, по словам Василия Голубева, взвешенная политика по введению ограничений, сохранению всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции оправдали себя в 2020-ом.

- По итогам года объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне свыше 1,5 триллиона рублей. Мы сохраним на уровне прошлого года объем производства строительных работ, в жилищной и индустриальной сфере, объем промышленного производства, частные инвестиции, экспорт продовольственной продукции сельскохозяйственного производства. Думаю, каждый осознал, что мир после пандемии уже не будет прежним, а, значит, государственным институтам и бизнесу предстоит не только оценить результаты и скорректировать цели, но и обновить инструменты их достижения, - сообщил Василий Юрьевич.

Сегодня в донском инвестпортфеле свыше 600 проектов. Плановый объем инвестиций – более 520 млрд рублей и 35 тысяч новых рабочих мест.

- Прорывные проекты реализуются в высокотехнологичных сферах: обрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроении, возобновляемой энергетики, цифровой экономики и логистики, - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что Ростовская область – традиционный лидер страны по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Его объем превышает 5 млрд долларов США. Для понимания масштаба: это пятая часть всего российского продовольственного экспорта.

- По итогам текущего года мы видим тенденцию, что этот экспорт возрастет. Кроме того, мы сегодня занимаем третье место в стране по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Уверен, наши экспортные показатели будут расти и дальше, в том числе, за счет роста интернет-торговли. Выгодное транспортное логистическое расположение, – это значимый стратегический ресурс развития области, в последние годы мы его существенно нарастили, - сказал Василий Голубев.

Василий Голубев подписал ряд важных для развития региона соглашений. Фото: donland.ru

БУДУЩЕЕ – В СЕТИ

По словам губернатора Ростовской области, очевидно, что интернет-торговля - перспективная ниша для роста инвестиций. Так, по данным экспертов, доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли в России в первом полугодии 2020 года приблизилась к 10 процентам, по итогам прошлого года составляла лишь два процента.

В связи с этим Василий Голубев озвучил свое первое поручение.

- Агентству инвестиционного развития совместно с муниципалитетами необходимо подготовить план по дальнейшему развитию сферы электронной торговли. Министерству экономики - взять на отдельное сопровождение вопрос сотрудничества маркетплейсов и донских производителей, - заявил глава региона.

А ЧТО С НАЛОГАМИ?

- Несмотря на снижение налоговых поступлений, мы сохранили в 2020 году все региональные меры поддержки бизнеса. Их общий объем превысил 10 миллиардов рублей. С их помощью донские предприятия модернизируют производства. Еще один из эффективных стимулов для развития – региональная льгота по налогу на прибыль. Льготные ставки действуют до 2023 года, а, значит, нужны новые инструменты, одним из которых может стать инвестиционный налоговый вычет. Категорию получателей для получения такого вычета целесообразно расширять. Данным правом важно наделить предприятия ключевых отраслей донской экономики. Поэтому прошу подготовить предложение по решению и этой задачи, - поставил еще одну задачу донской губернатор.

По мнению Василия Голубева, важно также ввести дополнительные стимулы для запуска новых сложных проектов с длительным сроком окупаемости.

- Напомню, что новация уходящего года - созданный на федеральном уровне механизм защиты и поощрения капиталовложений в рамках крупных инвестпроектов. Для таких инвесторов гарантируется неизменность налогообложения, правил землепользования и нормативов градостроительной деятельности, а также предоставление субсидий на строительство инфраструктуры. Очевидно, не все региональные проекты смогут преодолеть этот федеральный фильтр, - рассказал Василий Голубев. - Поэтому наша цель – создать аналогичный механизм защиты и поощрения значимых проектов на региональном уровне.

Сегодня вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общий объем инвестиций составляет порядка 40 процентов. Для сохранения активности МСП были разработаны специальные меры поддержки. Например,

кратно снижена ставка по специальным налоговым режимам. От уплаты земельного налога на период ограничений освобождены торгово-развлекательные центры, на год – гостиницы.

- Мы внедрили льготный лизинг, а также предприняли другие меры.

Таким образом, была заложена база для роста экономики.

Задача экономического сектора правительства Ростовской области – проанализировать целесообразность сохранения пониженных ставок, такой запрос от бизнеса есть, - отметил Василий Юрьевич.

По словам губернатора, успешным стал 2020 год в плане внедрения налога на профессиональный доход. Сегодня на Дону уже больше 36 тысяч самозанятых.

- Поэтому поручаю министерству экономики продолжить популяризацию этой формы ведения предпринимательства, в том числе среди получателей единовременного пособия по социальному контракту, - заявил Василий Голубев.

Также он отметил, что в следующем году размер такого пособия увеличится до 250 тысяч рублей на семью.

- Убежден, эффект от социального контракта вырастет кратно.

Поручаю профильным министерствам внести свои предложения. На кону – серьезные бюджетные средства. Более 760 миллионов рублей ежегодно, - сообщил Василий Юрьевич.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ УСТРОИТЕЛЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Василий Голубев отметил, что одно из перспективных направлений для привлечения инвесторов – развитие пространств для размещения производств, прежде всего в формате индустриальных парков. Поэтому губернатор поручил разработать стимулирующие меры и для устроителей.

- Экономическому блоку регионального правительства необходимо разработать пакет региональных преференций как для инвесторов-устроителей индустриальных и технопарков, так и для будущих их резидентов, - сказал Василий Голубев.

Отметим, хорошим примером является включенный в федеральный реестр частный Новочеркасский индустриальный парк. Благодаря полученному статусу резиденты парка могут претендовать на налоговые льготы, а управляющая компания – на софинансирование своих расходов.

Донские муниципалитеты, в свою очередь, должны направить усилия на «упаковку» инвестиционных предложений по созданию индустриальных и технопарков, считает глава региона.

УПОР НА ТУРИЗМ

Глава региона также обратил внимание на необходимость поиска новых возможностей и их реализации для развития индустрии гостеприимства.

- В этом году при поддержке Совета Федерации мы приступили к разработке дорожной карты по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. Безусловный приоритет в этой работе – сохранение уникальной культурно-исторической среды города. Крайне важно в самое ближайшее время перейти от разработки дорожной карты к ее практической реализации, включив необходимые статьи расходов в бюджет на предстоящую трехлетку, - сообщил Василий Голубев.

Также губернатор напомнил, что в регионе продолжается работа по улучшению транспортной доступности к историко-культурным объектам. Также в этом году впервые в постсоветской истории возобновлены круизные морские перевозки по Дону и Азовскому морю.

Начиная с 2017 года, более двух миллиардов рублей ежегодно направляются на обустройство общественных территорий донских городов и сел. Губернатор поручил региональным минЖКХ и минэкономики синхронизировать решение задач по созданию комфортной городской среды и развитию инфраструктуры туризма.

- Вкладывая средства в обустройство территорий, мы вправе ожидать ответный рост экономик городов и районов, - подчеркнул губернатор.

Ростовская область со следующего года подключится к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». А это означает, что появится новый импульс для развития территорий, инфраструктуры.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Кстати, сразу по итогам оглашения инвестпослания глава региона вместе с несколькими компаниями-инвесторами заключил ряд соглашений.

От правительства Ростовской области документ подписал губернатор Василий Голубев, от инвестора – директор компании «Агрофирма Донецкая Долина» Алексей Рягузов.

Стороны договорились, что на территории ТОСЭР «Донецк» на площади в 52 гектара в два этапа будет создан питомник плодовых деревьев и интенсивный сад черешни. Общий объем инвестиций составит 328,9 млн рублей. Завершить реализацию проекта инвестор планирует в 2024 году. В результате будет создано 239 рабочих мест.

Кроме того, еще одно соглашение о сотрудничестве было подписано между правительством Ростовской области и компанией «Аль Пако». Стороны договорились о создании на территории ТОСЭР «Донецк» производства детских развивающих настольных игр, головоломок и книг-игрушек. В планах компании – реконструкция еще одной площадки в ТОСЭР, оснащение ее автоматизированной линией. Завершить реализацию проекта инвестор планирует в 2024 году. В результате выпуск продукции будет увеличен вдвое, создано 410 рабочих мест.

- Мы дорожим каждым инвестором, который приходит в Ростовскую область. Это – показатель высокого инвестиционного потенциала нашего региона. Сопровождая проект, областные власти выполняют все взятые обязательства по подготовке инженерной инфраструктуры, налоговым преференциям и льготам, - сказал Василий Голубев.

Также было подписано соглашение с компанией «Мельница» о создании логистического центра в Мясниковском районе. Компания уже вложила в обустройство инвестиционной площадки около 80 млн рублей. Завершить реализацию проекта инвестор планирует в 2023 году. Площадь складских помещений логистического центра составит 10,5 тыс. кв.м, также будет возведено здание общежития, проложена сопутствующая инженерная и транспортная инфраструктура. Реализация инвестпроекта обеспечит создание 200 новых рабочих мест.

А 16 декабря по окончании представления губернатором инвестпослания-2020 правительство Ростовской области и «Альфа-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Соглашение направлено на содействие внедрению и развитию в Ростовской области новых цифровых решений и реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Усилия сторон будут направлены на развитие концепции «Цифровой регион».

- Сегодня Ростовская область взяла курс на внедрение цифровых сервисов и технологий для создания комфортной и безопасной среды. Наш безусловный ориентир в этой работе – обозначенная президентом страны национальная цель по цифровой трансформации. Партнерство с сильнейшими субъектами цифровой экономики, такими как «Альфа-Банк», и создание своих цифровых институтов развития, в том числе таких как «Центр цифровой трансформации» открывает новые возможности для развития Дона как «территории цифры», - заявил Василий Голубев.