Частные цирки, зоопарки и океанариумы получат субсидии от государства

Частные цирки, зоопарки, океанариумы и дельфинариумы получат поддержку от государства: в условиях пандемии коронавируса владельцы частных предприятий и организаций, работающих с животными, могут рассчитывать на субсидии из бюджета. Соответствующее постановление, утверждающее порядок получения материальной помощи, подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

С инициативой помочь предпринимателям, работающим с животными, выступила Министр культуры России Ольга Любимова. Министерство культуры разработало документ, определяющий порядок распределения выделенных ранее из резервного фонда Правительства РФ средств. На поддержку частных зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов в период пандемии государство выделяет 238,5 млн рублей.

- Мы благодарны Правительству за поддержку этой инициативы, - подчеркнула Ольга Любимова. - Теперь наша задача состоит в информировании таких организаций о возможностях получения субсидий. Мы постараемся обеспечить доведение средств в максимально короткие сроки после получения соответствующих заявок.

Согласно регламенту, средства направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. Деньги будут распределяться между частными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в зависимости от поступающих заявок.

- Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом процессе - Правительству за выделение средств, Министерству культуры за подготовку всех необходимых документов, как раз этих правил, профессиональному сообществу, что смогли сплотится вокруг проблемы и прийти к единому мнению по ее решению, - поблагодарил президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко. - Надеюсь, все оставшиеся процедуры будут проведены быстро, и наши коллеги из частных организаций подойдут к вопросу подготовки заявок также ответственно.

Финансовую поддержку из бюджета получат не менее 35 частных предприятий, работающих с животными. Размер субсидий зависит от числа подопечных животных и предельного объёма расходов на их содержание в месяц.

Заявители, рассчитывающие на материальную помощь, должны соответствовать ряду требований. Одно из них - быть зарегистрированными не позднее 1 апреля 2020 года. Кроме того, предприятия должны работать в соответствии с ОКВЭД 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений» и ее подгрупп, 91.04.01 «Деятельность зоопарков» и (или) 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков». В документе подчеркивается, что в субсидии откажут частным организациям, находящимся в процессе ликвидации.