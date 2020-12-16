Минобороны России: Миротворцев в Карабахе никто не окружал

Карабах. Кашатагский район. Саперы Вооруженных сил РФ во время гуманитарного разминирования территории Лачинского коридора. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Российский миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, а все подразделения российских миротворческих сил в Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и "в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня".

В Штабе российского миротворческого контингента подтвердили "непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов".

Напомним, ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал кризисной ситуацию на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"По нашим сведениям, российские миротворцы окружены азербайджанскими военными, а также есть информация, что армянские военные попали в плен. Есть проблема со связью", - заявил Пашинян армянской службе радиостанции "Свобода".

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