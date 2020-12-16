Доктор Мясников рассказал, нужно ли закрывать храмы во время Рождества

Православные христиане в России празднуют рождество 7 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро христианский мир начнет праздновать Рождество. Первыми в ночь на 25 декабря праздник Рождения Христа отметят католики и протестанты, православные церкви Греции, Румынии, Польши, Болгарии и Сирии. Во многих европейских странах население встретит главный праздник года в режиме строгих ограничений, когда даже за праздничным столом с гостями встретиться не так-то просто.

7 января Рождество отпразднуют православные христиане в России. Но смогут ли верующие встретить великий праздник в храме или в связи с противоэпидемическими мерами от коллективного богослужения придется отказаться? Ведь много почитаемых паствой священников, общавшихся с сотнями прихожан, за время пандемии заразились коронавирусом, тяжело болели и даже умирали.

На фоне довольно высокой заболеваемости ковидом в последнее время всё чаще звучат голоса о том, что, возможно, массовые мероприятия необходимо ограничивать жестче. В том числе богослужения. Однако есть и другая точка зрения. Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», врач Александр Мясников высказался против закрытия храмов:

- Что такое закрытие храмов? Вы поймите, храмы никогда не закрывались, это было последнее убежище при войнах, при оккупациях, при нашествиях, при эпидемиях, при погромах, при всем. Храм - это место, которое не может быть закрыто. Храм - это место, куда обращаются люди в случае крайней беды. Как и крайней радости. Это последнее прибежище. Вы понимаете, что тот вред, который несет душам людей закрытие храмов, куда больший, чем заразиться болезнью и почихать две недели? Это недопустимо, это мое твердое мнение.

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