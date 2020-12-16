"Жена не хотела расставаться": что скрывается за разводом Павла Деревянко

Актер Павел Деревянко с женой Дарьей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Все 11 лет, что Павел Деревянко состоял в гражданском браке с кондитером Дарьей Мясищевой, ходили слухи об их расставании. Это не удивительно: пара жила без штампа в паспорте, каждый на своей территории (он в московской квартире, она с детьми в загородном доме), да и несколько раз любимец женщин действительно заводил отношения на стороне. "Я не гуляка, а увлекающаяся натура", - легко объяснял актер свои амурные похождения. Мол, у них с Дарьей высокие отношения и свобода действий: так и живут, воспитывают детей - старшей дочери Варваре уже 10, младшей Александре - 6.

Однако, когда на днях пара сделала заявление о расставании, для многих это стало неожиданностью. Главным образом потому, что публичных признаний никто не ожидал: казалось, уж если они и разойдутся, то без лишних разговоров. А кроме того, поклонников удивил сам тон послания: ну не разводятся так люди! А где же обиды, размолвки, угасшие чувства..?

- Недавно в СМИ появилась информация, что мы расстались, - заявили обнимающиеся Павел и Дарья на видео, опубликованном в Инстаграме. - Да, мы действительно расстались, но чтобы вы поняли, как все это выглядит: мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы воспитываем детей. Мы партнеры, друзья, но больше не пара. Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. У нас все хорошо. Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Мы свободные и счастливые люди. Просто решили, что так будет лучше, чтобы не доводить до каких-то дурацких моментов.

Многие подписчики в искренность этих слов не поверили: обратили внимание и на грустные глаза жены, и на слишком широкую улыбку мужа. "Павел, если вас держат в заложниках, моргните!", - пошутил кто-то из пользователей.

"Комсомольская правда" попросила эксперта по лжи и языку жестов разобрать поведение пары в этом коротеньком видео.

- Признаков лжи нет, - однозначно решил профайлер Илья Анищенко. - Также между ними нет негатива или отвращения друг к другу. Павел излучает спокойствие, светится от радости - на лице ни грамма печали. А вот Дарья демонстрирует стрессовое поведение. После слов "Да, мы расстались" поджимает губы, учащенно моргает, кладет руку на мужа, подсознательно желая его удержать. Ее улыбка натянутая, она словно выдавливает ее из себя, жесты дерганые. Судя по всему, она не хотела этого расставания. Скорее всего, переживает за судьбу дочерей: именно она произносит фразу о детях, делает на этом акцент.

Эксперт обратил внимание на финальную фразу о "дурацких моментах", которых пара хочет избежать своим заявлением.

- Мы не знаем, о чем идет речь, но уверен, что это и было причиной расставания. Мой прогноз: в ближайшее время мы увидим Павла Деревянко в компании новой спутницы, и тогда уже ему ничего не придется объяснять, - считает Илья Анищенко.

Между тем, в светской тусовке не сомневаются, что актер не засидится в холостяках. В разное время ему приписывали романы с Оксаной Акиньшиной, Олесей Судзиловской, Еленой Князевой и многими другими публичными красавицами.