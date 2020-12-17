Эксперты рассказали, как за дне недели похудеть к праздникам

Если вы хотите быстро восстановиться к Новому году, то заниматься спортом придется каждый день. По-другому никак. Фото: Shutterstock

Наверное, почти все из нас мечтали в декабре похудеть к Новому году, а потом что-то пошло не так. В итоге Дед Мороз со Снегуркой на пороге, а купленное с расчетом на похудение платье не застегивается… Но пока до боя курантов еще целых две недели, рановато отчаиваться. Потом будет неделя, но это тоже не повод убиваться. Известная телеведущая и ЗОЖ-тренер Юлия Бордовских поделилась лайфхаками, как можно быстро прийти в форму.

- Первое и самое главное - спорт. И это вовсе не спорт высоких достижений. Даже если вы плохо себя с утра чувствуете, то можно просто выйти на улицу и прогуляться. Я обычно час — полтора так хожу по улице, и в мороз, и в минус, и в любую погоду. Есть другой вариант - залы же сейчас открыты. Можно просто прийти в спортзал, расстелить мат, включить онлайн-упражнения и полчаса подвигаться. Потом вы смотрите на себя в зеркало и видите другого человека, - рассказала Юлия на пресс-конференции издания “Аргументы и Факты”.

Если вы хотите быстро восстановиться к Новому году, то заниматься спортом придется каждый день. По-другому никак. Это может быть все что угодно: йога, ходьба, прыжки, приседания, качание пресса и далее по списку. Главное найти то, что нравится, чтобы не мучить себя перед праздником.

Но одного спорта явно недостаточно. Потому что главный враг человека, худеющего к Новому году, это холодильник с закусками. По словам Бордовских, есть два главных правила, которые помогут привести организм в форму:

1. Постарайтесь заменить тяжелые продукты простой едой - переходите на рацион из овощей.

2. Всегда, когда вам хочется есть, выпейте сначала стакан воды. Быть может, это была просто жажда.

В сам Новый год расслабляться за праздничным столом тоже не стоит. Это, как мы все знаем, чревато лишними килограммами. А значит, все предновогодние усилия насмарку. Диетолог Юргита Вараева советует не голодать в канун праздника, и плотно позавтракать 31 декабря. Причем завтрак должен обязательно включать в себя белки (это молочные продукты, яйца, мясо птица или рыба), углеводы (например, хлеб, овощи или фрукты), жиры (северная рыба, оливковое масло, авокадо). Диетолог призывает ни в коем случае не садиться за новогодний стол голодным. Иначе вы нахватаетесь всего, даже не успев почувствовать, что уже давным-давно наелись. И вместо праздничного веселья ощутите дискоморт и тяжесть.

Ну и, конечно, универсальный совет - побольше двигаться во время каникул и в сам Новый год!

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